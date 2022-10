Carregar reprodutor de áudio

A definição do título da MotoGP ficou para a grande final, em Valência. Francesco Bagnaia venceu o GP da Malásia deste domingo, mas como Fabio Quartararo terminou em terceiro, o italiano da Ducati ainda não conseguiu encerrar a disputa, apesar de estar com as mãos no troféu.

Bagnaia chegou a 258 pontos contra 253 de Quartararo. São 23 pontos separando os dois, com apenas 25 ainda em jogo no GP de Valência em duas semanas. Com isso, a matemática para o título de Pecco fica fácil:

- Se terminar em 14º ou acima, Pecco é campeão

Já Quartararo precisa de uma combinação de resultados quase perfeita para virar o jogo e conquistar o bicampeonato:

- Vencer e torcer para que Bagnaia seja, no máximo, 15º

Confira a situação do Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da Malásia:

Confira a situação do Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da Malásia:

Confira a situação do Mundial de Construtores da MotoGP após o GP da Malásia:

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 432 25 16 20 25 20 25 25 25 20 20 25 25 25 25 25 25 20 16 25 - 2 Aprilia 248 13 7 25 6 16 16 16 16 11 13 16 20 10 16 16 9 9 7 6 - 3 Yamaha 243 7 20 8 9 25 20 13 20 25 25 - 8 20 11 2 8 3 3 16 - 4 KTM 220 20 25 10 4 11 6 8 9 8 9 11 10 9 8 13 20 25 6 8 - 5 Suzuki 174 10 11 16 20 13 10 - - 13 - 8 9 8 9 7 - 4 25 11 - 6 Honda 153 16 4 4 10 10 13 10 8 6 - 4 3 2 6 4 13 11 20 9 -

