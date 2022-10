Carregar reprodutor de áudio

Fabio Quartararo diz que não vai desistir da luta pelo título de 2022 da MotoGP, mesmo estando a 23 pontos de Francesco Bagnaia após o GP da Malásia com apenas 25 em jogo na final em Valência.

O francês da Yamaha fez uma grande prova neste domingo, saindo de 12º para terminar em 3º, mas com Pecco vencendo a corrida, a diferença entre os dois, que era de 14 pontos, subiu para 23 antes da decisão, daqui a duas semanas.

Para reverter a situação e conquistar o bicampeonato, Quartararo é obrigado a vencer em Valência, enquanto Bagnaia não pode ir além da 15ª posição.

O francês disse que sabia que precisava ser agressivo na primeira volta, enquanto via Bagnaia escalar o pelotão também, indo de nono para segundo na primeira curva, ou a briga pelo título acabaria ali.

"A largada foi chave, a primeira volta", disse Quartararo, que correu com um dedo fraturado após uma queda no TL4 do sábado. "Mudamos a estratégia em relação à Austrália, onde buscamos manter o pneu vivo para o fim. Hoje eu dei o meu melhor do começo, porque nossa moto não é boa em conservar os pneus".

"Tive que forçar por três, quatro voltas, até que eu pude passar Marc [Márquez]. Eu vi Pecco indo muito bem na primeira frenagem, e eu pensei que precisava fazer alguma coisa ou era fim da linha. Aí fiz uma ótima primeira volta. Mesmo estando bem longe [na classificação] não vou desistir, e quero terminar em Valência da melhor forma possível".

Com opções limitadas para vencer o campeonato, Quartararo disse que seu foco em Valência será curtir o fim de semana e esperar pelo melhor.

"Vou me preparar como um louco, porque sei que a única solução para mim é lutar pela vitória. Não importa, eu quero curtir a corrida de Valência por ser a última da temporada, aí verei como estarei. Mas sinto que preciso curtir".

