Márquez voa e faz a pole para a etapa de Aragón da MotoGP

Marc Márquez ficou com a pole para a etapa de Aragón da MotoGP. O espanhol, que havia dominado os treinos livres, fez sua volta em 1min47s009. O segundo colocado foi Fabio Quartararo, que terminou apenas 0s327 atrás do líder. O top-5 foi completado por Maverick Viñales, Jack Miller e Aleix Espargaró.

A grande surpresa da sessão foi Fabio Quartararo, que chegou a fazer o melhor tempo nos três primeiros setores, mas não conseguiu superar Márquez no último, ficando pouco atrás do pentacampeão.

Valentino Rossi foi o sexto colocado, fechando 1s006 atrás do tempo do pole. Andrea Dovizioso teve mais uma decepção com a Ducati e terminou na décima posição, deixando Márquez em uma posição confortável para ampliar sua vantagem no campeonato.

Alex Rins foi a grande surpresa do Q1, ao falhar em avançar para a etapa decisiva da classificação. O espanhol chegou a liderar, mas acabou superado por Morbidelli e Andrea Ianone.

Mais cedo, Pol Espargaró sofreu uma queda no TL4 e fraturou o braço esquerdo. Por isso, o espanhol não participou da classificação e ficará de fora da corrida deste domingo.

