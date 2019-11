Mir: "Estamos na m****, comparados com Márquez"

Marc Márquez foi o protagonista absoluto na sexta-feira de treinos livres em Aragón. O catalão marcou um tempo estratosférico assim que começou a primeira sessão e quase quebrou o recorde da pista.

O piloto da Honda acumula quatro vitórias na MotoGP em suas seis participações em Motorland e com o resultado de hoje reafirmou sua candidatura a somar mais um triunfo no domingo.

No entanto, Joan Mir acredita que o tempo desta sexta-feira se deveu ao conhecimento que o piloto da Honda tem do layout do circuito e ao fato de andar de pneu macio na hora certa.

"Márquez tem tudo muito claro", diz Mir. "Não é a primeira vez que ele faz isso. À tarde, foi mais difícil parar a moto. Acho que ele sabia que a pista estava melhor pela manhã e é por isso que fez a diferença. Me dei conta tarde disso. Ele foi um dos poucos em colocar os pneus macios, acho que só Quartararo e Maverick colocaram também. Não havia aderência para fazer esses tempos. Estamos todos na merda, comparados com Márquez. Acho que tem algo mais, mas de ritmo não tão rápido quanto na volta. De manhã íamos com o duro e isso se acentuou".

O campeão de Moto3 terminou a sexta-feira em nono no acumulado do dia, afirmando que esta foi sua melhor sexta-feira desde que ele corre na MotoGP.

"Sem dúvida. Não pude colocar a outra borracha e acho que isso nos teria condicionado a estar mais à frente. Eles montaram, mas não tínhamos mais tempo", disse.

Se finalmente chover no sábado, o piloto da Suzuki acha que está pronto para a corrida.

"Trabalhei com todos os pneus e tenho sido competitivo. Estive entre os sete primeiros. Acho que estamos mais preparados do que outros para a corrida. Vamos ver, porque em um dia a coisa muda muito", enfatizou.

Mir insiste que se vê conquistando seu primeiro pódio na MotoGP, mais cedo ou mais tarde.

"Todos os dias estou melhor com a moto. Vejo o pódio mais perto a cada GP. Logo chegará, tenho certeza", finalizou.