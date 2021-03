O fã das duas rodas finalmente matará a saudade de seu principal campeonato, com o início da temporada de 2021 da MotoGP. O ponto de partida será em Losail, no Catar, que receberá as duas primeiras etapas do ano.

Neste fim de semana teremos o GP do Catar, e no seguinte o GP de Doha, ambos ainda sem o hexacampeão mundial Marc Márquez. O atual, Joan Mir, terá que provar que não conquistou o título do ano passado por acaso. Outra lenda da motovelocidade está confirmadíssima, Valentino Rossi fará sua estreia pela Petronas.

Nas transmissões da categoria no Brasil, um retorno será marcante. Fausto Macieira volta a ser o comentarista da MotoGP, desta vez emprestando sua voz no Fox Sports.

Confira os horários e como assistir

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 9h40 Treino Livre 2 Sexta-feira 14h Fox Sports Treino Livre 3 Sábado 9h15 Treino Livre 4 Sábado 13h20 Fox Sports Classificação Sábado 14h Fox Sports Corrida Domingo 14h Fox Sports

