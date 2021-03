MotoGP: Honda confirma Bradl como substituto de Márquez no Catar

A Honda confirmou nesta terça (23) que o piloto de testes Stefan Bradl substituirá o hexacampeão Marc Márquez nas duas primeiras corridas da temporada 2021 da MotoGP, no Catar, dando sequência ao trabalho que o alemão vem fazendo desde o ano passado.

Na segunda, a montadora anunciou que o espanhol não fará ainda o seu tão aguardado retorno à MotoGP no GP do Catar deste final de semana, com o piloto optando por seguir recomendações médicas. Pouco depois, o próprio Márquez confirmou nas redes sociais que sua ausência se estende até o GP de Doha, em quatro de abril.

O hexacampeão passará por mais uma análise de sua equipe médica em 12 de abril, podendo voltar na terceira etapa de 2021, o GP de Portugal, em Portimão. Com isso, a Honda confirmou que Bradl, que foi campeão da Moto2 em 2011, seguirá como substituto de Márquez, dando sequência ao trabalho iniciado no GP da República Tcheca de 2020. "Primeiro, quero agradecer a Honda e desejar a melhor recuperação a Marc. Tivemos uma boa pré-temporada e tive uma boa performance após um 2020 movimentado e um bom início de 2021". "Com sorte, podemos ter mais um final de semana forte, acumulando boas informações para a Honda. Será ótimo correr novamente no Catar, uma pista onde não corro há algum tempo, mas certamente a pré-temporada me fez acostumar novamente com a pista, então não acho que terei uma desvantagem". Em 2020, Bradl teve uma dupla função na Honda, mantendo seu papel de piloto de testes, além de disputar boa parte das corridas da temporada. Seu melhor resultado foi um sétimo lugar no GP de Portugal. A pré-temporada de Bradl também foi muito movimentada, com o alemão realizando uma série de testes privados com a Honda além de participar das sessões com os demais pilotos no Catar. Seu tempo vasto de pista neste ano irritou muitas pessoas, já que era sabido há algum tempo que Bradl era o favorito para substituir Márquez caso necessário. No ano passado e no começo de 2021, alguns rumores ligavam Andrea Dovizioso, que saiu da Ducati no final de 2020, como um possível substituto de Márquez para o começo desta temporada, mas a Honda encerrou as especulações ao confirmar Bradl. Na semana passada, a Aprilia anunciou que havia organizado um teste privado de três dias para Dovizioso a bordo da RS-GP em Jerez, entre 12 e 14 de abril.

