O GP da Austrália, sem dúvidas, foi a melhor corrida da temporada 2022 da MotoGP, com inúmeras ultrapassagens e a briga pelos três primeiros lugares no pódio se estendendo até a última volta. Restando duas etapas para o fim do calendário e 50 pontos em jogo, a vida de Fabio Quartararo se tornou duríssima.

Largando de quinto, o francês acabou errando sozinho e abandonou a corrida pouco antes da metade da prova. E para sua infelicidade, seu rival direto na briga pelo título, Francesco Bagnaia, chegou em terceiro lugar assumindo a liderança do campeonato e abrindo 14 pontos de diferença na tabela. O piloto da Yamaha se manteve com os mesmos 219 pontos enquanto o representante da Ducati foi para 233.

Um pouco mais atrás, Aleix Espargaró chegou em nono na corrida e manteve o terceiro lugar no campeonato com 206 pontos.

A MotoGP agora segue para a Malásia para a penúltima etapa do campeonato de 2022 com a briga pelo título totalmente em aberto podendo ter reviravoltas surpreendentes. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial.