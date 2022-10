Carregar reprodutor de áudio

Fabio Quartararo, da Yamaha, admite que está enfrentando o “trabalho mais difícil" da carreira para conquistar o título mundial de MotoGP de 2022 depois de cair e abandonar a corrida no GP da Austrália deste domingo.

O atual campeão mundial perdeu a liderança na classificação pela primeira vez desde o GP de Portugal em abril, com Francesco Bagnaia, da Ducati, com 14 pontos de vantagem no topo e capaz de conquistar o título na próxima semana na Malásia.

Quartararo estava entre os oito primeiros quando sua corrida em Phillip Island no domingo começou a se desenrolar na quarta volta de 27, quando saiu da pista na curva 4. Recuperando-se de volta aos pontos em 15º depois disso, Quartararo caiu na curva 2 na volta 11 para registrar sua terceira não pontuação em quatro corridas.

Com Bagnaia terminando em terceiro na corrida depois de ser derrotado por Alex Rins, da Suzuki, e Marc Márquez, da Honda, a defesa do título de Quartararo pode durar apenas mais sete dias se Bagnaia conseguir 11 pontos a mais que ele no próximo fim de semana em Sepang.

Explicando seus dois erros, Quartararo disse: “Não foi a corrida que eu esperava, foi um dia difícil, especialmente o primeiro erro na curva 4.

“Estávamos muito bem, então foi difícil porque eu estava atrás, tentando ultrapassar os outros. Eu estava tentando salvar os pneus, mas depois forcei demais na entrada [para a curva 2]. Não houve muita diferença na velocidade das curvas [na curva 2 quando caí], mas na curva 1 fui muito mais rápido [do que antes].

“[Na curva 4] travei e tinha [Luca] Marini na frente e tive que largar. Foi um erro meu, aquele canto, não foi fácil recuperar.

“Mas agora precisamos virar a página e só temos um trabalho, que é tentar vencer e será o trabalho mais difícil da minha carreira. Mas estou pronto para lutar por isso.”

Quartararo admite que a falta de velocidade máxima e aderência traseira da Yamaha o obrigou a “passar por cima” de sua moto no domingo, o que acabou levando a seus erros – embora tenha notado que o principal problema com o M1 é o fato de que o estilo de pilotagem necessário é muito diferente das outras motos no grid.

“Sim, estou passando do limite. Mas, para mim, esse não é o problema”, acrescentou. “O problema é que pilotamos de maneira diferente dos outros, então quando estou sozinho você sempre pode ver que meu ritmo é super forte. Então, quando estamos na corrida, é sempre difícil. Acho que precisamos fazer uma moto que – para o futuro – possa ser adequada para vencer corridas e menos pensar em ter a maior velocidade possível nas curvas. É para adequar a moto para [combinar] com as outras.”

Quartararo também rejeitou sugestões de que seu atual momento difícil é semelhante a como sua oferta pelo título de 2020 desapareceu, quando ele passou de líder do campeonato para oitavo na classificação nas últimas seis rodadas.

Questionado se estava sentindo as mesmas pressões que sentiu em 2020, ele disse: “Não. Na verdade, 2020 foi mental e tecnicamente. E agora não me sinto mentalmente como se estivesse pensando demais. Então, mentalmente, não sinto que seja como 2020."

“Mas só estou tentando fazer o meu melhor. Estou superando muito e o risco de errar é muito próximo. Então, foi isso que aconteceu hoje. Na verdade, quando você precisa economizar os pneus e sente falta de aderência e aceleração, não é o melhor.

“Na verdade, hoje cometi o erro de frear muito forte e largar na curva 4. Mas é isso que precisamos entender. Precisamos de mais aderência traseira porque precisamos economizar os pneus e ter a melhor pilotagem possível.”

