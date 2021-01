A abertura da temporada 2021 da MotoGP está mantida para o dia 28 de março com o GP do Catar, mas a categoria anunciou mudanças no calendário devido ao impacto da pandemia, afetando a realização de provas no continente americano, com o adiamento oficial das etapas da Argentina e das Américas, realizada em Austin.

A confirmação das mudanças no calendário foi anunciada nesta sexta (22). O adiamento das provas nas Américas eram vistas como certas devido ao contínuo impacto da pandemia ao redor do mundo e as restrições de entrada em saída em certos países.

Para contornar os problemas e manter um número de etapas próximo do que era visto como ideal, a Dorna Sports confirmou a adição de mais uma prova no Catar, que será realizada uma semana depois do primeiro, com o nome de GP de Doha.

Além do Catar, que passou a ocupar a vaga deixada pela Argentina, o GP das Américas foi substituído por uma nova edição do GP de Portugal, novamente em Portimão, que recebeu a última etapa da temporada 2020.

Outra mudança no calendário é que ele foi reduzido oficialmente de 20 para 19 etapas, mas sem nenhum outro cancelamento. Assim como a F1 tem um espaço em branco no calendário que seria originalmente ocupado pelo Vietnã, a MotoGP também contava com uma vaga "a confirmar", na data tradicionalmente ocupada pelo GP da República Tcheca. Esse evento, que seria o 11º GP do ano, foi suprimido, deixando um cronograma com 19 provas.

Ainda em 2020, quando foi divulgada a primeira versão do calendário de 2021, a MotoGP contava com três pistas de reserva caso alguma etapa fosse cancelada. Com Portugal confirmado, restariam duas, mas nesta nova versão, a pista russa de Igora Drive não consta, deixando apenas o Circuito de Rua de Mandalika, na Indonésia como estepe.

Mais cedo neste mês, a MotoGP anunciou o cancelamento dos testes de pré-temporada em Speang após a Malásia declarar um estado de emergência por conta da evolução da pandemia no país.

Uma reunião realizada entre as equipes e a MotoGP foi feita na semana passada para discutir mudanças no calendário. Uma ideia que seria proposta era o adiantamento do GP do Catar em uma semana, para 21 de março, visando evitar um choque com o GP do Bahrein da F1 na mesma data.

Porém, a MotoGP confirmou a manutenção da data e, assim, as duas principais categorias do esporte a motor mundial iniciarão suas temporadas 2021 no mesmo dia e em condições e horários semelhantes, já que ambas estarão em países vizinhos.

Até o momento, os GPs da Argentina e das Américas seguem oficialmente como adiados, mas sem uma nova data, como a categoria fez no começo do ano passado durante a primeira leva de adiamentos por conta da pandemia.

"A contínua pandemia da Covid-19 e seus lockdowns e restrições resultantes infelizmente nos obrigam a adiar os GPs da Argentina e das Américas até o final de 2021".

Confira o novo calendário de 2021 da MotoGP:

28 de março - GP do Catar (Losail)

04 de abril - GP de Doha (Losail)

18 de abril - GP de Portugal (Portimão)

02 de maio - GP da Espanha (Jerez)

16 de maio - GP da França (Le Mans)

30 de maio - GP da Itália (Mugello)

06 de junho - GP da Catalunha (Barcelona)

20 de junho - GP da Alemanha (Sachsenring)

27 de junho - GP da Holanda (Assen)

11 de julho - GP da Finlândia (KymiRing)

15 de agosto - GP da Áustria (Red Bull Ring)

29 de agosto - GP da Grã-Bretanha (Silverstone)

12 de setembro - GP de Aragón (MotorLand Aragón)

19 de setembro - GP de San Marino (Misano)

03 de outubro - GP do Japão (Motegi)

10 de outubro - GP da Tailândia (Chang)

24 de outubro - GP da Austrália (Phillip Island)

31 de outubro - GP da Malásia (Sepang)

14 de novembro - GP de Valência (Ricardo Tormo)

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Red Bull dá passo importante para assumir motores da Honda, mas depende da FIA

PODCAST: Chico Serra esclarece rivalidade com Piquet, amizade com Senna e briga com Raul Boesel