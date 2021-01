Desde que Marc Márquez foi operado pela terceira vez, em 03 de dezembro, por conta da fratura causada ainda na primeira prova da temporada passada da MotoGP, o piloto da Honda vinha ficando em repouso absoluto. Mas o hexacampeão publicou uma foto na última quarta em suas redes sociais que mostram uma nova etapa em seu processo de reabilitação.

O espanhol teve que passar por uma nova cirurgia para fixar a fratura com uma nova placa, após as duas anteriores, realizadas em 21 de julho e 03 de agosto, não surtirem efeito. A terceira operação foi realizada de surpresa no Hospital Ruber Internacional de Madrid, com duração de 11 horas, onde foi realizado a extração da placa anterior e a inserção de uma nova com um enxerto ósseo.

Durante a operação, sua nova equipe médica detectou também uma infecção no osso, que deixou Márquez engessado durante dez dias e em tratamento com antibióticos, recebendo alta no dia 13 de dezembro.

Em 14 de janeiro, a Honda emitiu um comunicado para informar sobre a evolução de Márquez após um retorno com sua equipe médica, informando que "a evolução clínica era satisfatória para o tempo de evolução".

O piloto da moto #93, mesmo assim, segue com "um tratamento de antibióticos e um programa de reabilitação funcional adaptado a sua condição clínica".

48 dias após a cirurgia, Márquez publicou uma imagem em suas redes sociais após completar sua primeira sessão de roller (bicicleta ergométrica), na qual ainda é possível ver o uso de uma tala em seu braço.

Mesmo que o espanhol não sobe em uma moto desde 25 de julho, quando tentou disputar o GP de Andaluzia, mas acabou abandonando devido à dores no braço, essa não é a primeira vez que ele anda de bicicleta em sua reabilitação. Na recuperação após a segunda cirurgia, ele publicou imagens de uma saída de bicicleta na estrada, mas a evolução não foi satisfatória, levando à troca da equipe médica e a terceira operação.

Márquez segue contando os dias para voltar a correr. No momento, o primeiro teste da pré-temporada está marcado para 06 de março no Catar, com o campeonato começando no dia 28 do mesmo mês. Ainda faltam mais de dois meses, mas os prazos dados pelos especialistas colocam sua presença como duvidosa.

