MotoGP: Bagnaia comenta disputa com Márquez e vitória em Aragón

Francesco Bagnaia alcançou sua primeira vitória na MotoGP depois de um duelo explosivo com Marc Márquez no GP de Aragón. Em sua terceira temporada na categoria rainha, o piloto da Ducati já teve várias chances claras de vencer, mas por uma razão ou outra não conseguiu. Depois de conquistar a pole no sábado, os fantasmas do passado ainda assombravam sua cabeça.

No entanto, o italiano esteve imbatível neste domingo e garantiu o triunfo. Ele liderou todas as voltas, com Marc Márquez na cola, e quando o catalão partiu para o ataque nas últimas três, se defendeu.

"Estou muito feliz, esta vitória nos custou muito", disse Bagnaia. "Sempre que estive lá para ganhar algo acontecia: pneus, quedas, bandeiras amarelas... Vencer a minha primeira corrida assim é melhor, mais doce."

"Lutar com o Marc não é fácil, seu ritmo era muito constante. Acho que ele tentou me ultrapassar sete vezes e pensei que não podia deixá-lo fazer uma curva à frente. Fizemos tudo perfeito neste fim de semana, senti falta dessa sensação. Gosto mais de vencer assim", acrescentou.

O piloto Honda esteve confortável durante 20 voltas, mas tentou absolutamente de tudo nas últimas três.

"Eu sabia que ele ia tentar me superar na frenagem. Nas outras curvas foi difícil. Tinha ciência que tentaria no final porque era mais confortável com o vácuo. Quando aconteceu, vi que ele tinha problemas com a borracha e eu sabia o que tinha que fazer. Não foi fácil, porque com o calor os pneus ficaram mais gastos."

A vitória de Bagnaia o coloca em segundo lugar no campeonato, 53 pontos atrás de Fábio Quartararo. Com 125 em jogo, ele ainda não jogou a toalha: "Fazer um trabalho assim dá mais motivação. Ele perdeu muitos pontos, mas ainda tem muita vantagem. Gostaria de continuar assim e ver o que vai acontecer."

