MotoGP: Aprilia fará teste privado com Dovizioso em Jerez; confira

A equipe da MotoGP Aprilia vai realizar um teste privado de três dias em Jerez na próxima semana com Andrea Dovizioso, uma vez que as conversas entre as duas partes voltaram a surgir.

Dovizioso está em um ano sabático depois de ter perdido seu assento no time de fábrica da Ducati no final de 2020, quando a relação entre ele e o dirigente Gigi Dall’Iigna complicou.

O italiano havia recebido anteriormente uma oferta da Aprilia para 2021, mas recusou porque sentiu que não era a situação certa para a sua carreira.

No entanto, as negociações entre a Aprilia e Dovizioso recomeçaram no início de fevereiro com a possibilidade de ingressar como piloto de testes. Mas depois de uma boa exibição da nova RS-GP no teste de pré-temporada do Catar na semana passada, a curiosidade de Dovizioso aumentou.

"Fiquei satisfeito com o interesse da Aprilia e quando falamos sobre a possibilidade de fazer este teste", disse Dovizioso.

"Aceitei de bom grado o convite para voltar a pilotar uma moto da MotoGP e ficar em forma, dando as minhas opiniões aos engenheiros. Quero agradecer à Aprilia por esta oportunidade."

A equipe italiana fará um teste de três dias de 12 a 14 de abril em Jerez, que não contará com os seus pilotos regulares devido ao GP do Catar que começará dois dias depois.

"Foi um prazer convidar Andrea", disse o CEO da Aprilia, Massimo Rivola.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Os dias em Jerez serão simplesmente uma oportunidade de nos conhecermos melhor. Não será um ‘casamento experimental’ mas uma oportunidade de darmos umas voltas juntos sem qualquer compromisso para o futuro."

"Estamos bem cientes de todas as qualidades do Andrea e sua contribuição será importante, mesmo que para apenas um teste."

O estado da Aprilia permanece desconhecido até ao momento, com o atual piloto de testes Bradley Smith prestes a abandonar o assento depois de ter sido substituído por Lorenzo Savadori. A equipe explicou no início deste mês que esta decisão foi baseada nos desejos da empresa, mas que não entraria em detalhes.

Dovizioso se mantém empenhado em uma campanha de motocross enquanto se prepara para o seu retorno de 2022 na MotoGP.

O italiano havia sido associado à Honda para o início de 2021, enquanto Marc Márquez continuava se recuperando do braço quebrado, com a ideia de que, após sua terceira operação em dezembro, ele precisaria de pelo menos mais seis meses de reabilitação.

No entanto, a Honda anulou esses rumores, afirmando que Stefan Bradl seria o substituto de Márquez - embora agora pareça um ponto discutível, já que o seis vezes campeão mundial poderia estar no grid para o GP do Catar da próxima semana.

A Yamaha é outra equipe que vai realizar um teste de três dias em Jerez de 12 a 14 de abril, com o britânico Cal Crutchlow.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

ERRO BÁSICO da Mercedes e previsão de PÓDIOS da McLaren: Rico Penteado analisa pré-temporada da F1

Podcast #092 – Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.