O plano de reabilitação de Marc Márquez para voltar a acelerar na MotoGP se desenvolve em uma velocidade que, muitas vezes, não dá tempo de acompanhar. O espanhol mal chegou do Catar, onde fez uma viagem relâmpago para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e já nesta terça foi ao Circuito da Catalunha, em Barcelona, para dar sequência ao treinamento.

O hexacampeão subiu a bordo de uma moto de rua, a super esportiva Honda RC213V-S para dar o passo seguinte em sua recuperação. A "máquina" tem 999cc com um motor V4 e 215CV de potência, além de um peso de 160 quilos, sendo mais próxima das motos da MotoGP.

Na segunda, antes de voltar à Barcelona, Márquez deixou em aberto a possibilidade de alinhar no grid já no GP do Catar, no final do mês.

"Não descarto estar na primeira corrida, mas não vou garantir nada porque uma recuperação sempre tem seus altos e baixos".

Na semana passada, Márquez voltou a andar de moto pela primeira vez, com uma de 400 cc no Circuito de Alcarràs e após tomar a primeira dose da vacina não perdeu tempo em retomar seu treinamento.

O teste desta terça é mais um passo em seu processo de recuperação, com vistas à participação no GP do Catar ou no primeiro momento que julgar ideal para seu retorno.

Desde o acidente no GP da Espanha, em 19 de julho do ano passado, Márquez passou por três cirurgias no braço direito, com a última em três de dezembro. Após nenhum avanço na recuperação em meio ano, nos últimos meses Marc teve um progresso mais rápido.

Depois de uma revisão de sua equipe médica em Madri, Márquez teve alta médica, podendo voltar a subir em uma moto novamente.

"Depois de oito meses e do ok dos médicos, finalmente pude voltar a ter essa sensação, mesmo que apenas com uma minimoto", disse Márquez na semana passada.

RETA FINAL - Mercedes MAL e brilho de VERSTAPPEN: pré-temporada em DESTAQUE

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Pré-temporada 2021 da F1 é a mais crucial desde o começo da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.

.