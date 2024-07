Após um segundo check up no centro médico, foi detectado que o hexacampeão Marc Márquez sofreu uma pequena fratura em um dos dedos da mão esquerda, consequência do forte acidente durante o segundo treino livre para o GP da Alemanha de MotoGP nesta sexta-feira (05).

Márquez foi para a pista no início da sessão de 60 minutos no Sachsenring, na tarde de sexta-feira, mas voltou imediatamente para os boxes. Faltando 55 minutos para o fim da sessão, o espanhol foi novamente à pista e, três minutos mais tarde, sem ter completado uma volta, sofreu um acidente forte.

Ele foi para os boxes e recebeu um exame médico inicial no local, feito pelo Dr. Charte, médico oficial da categoria. Enquanto a moto era devolvida ao box e o macacão era trocado, faltando 40 minutos para o fim da sessão, Fabio Di Giannantonio caiu, com sua moto batendo na cerca de ar na curva 1, e a bandeira vermelha foi declarada.

A sessão foi interrompida por 13 minutos e, no reinício, Márquez voltou à pista e estabeleceu a volta mais rápida até aquele momento (01min20s384). No entanto, sem que nada aparentemente acontecesse, ele retornou aos boxes e de lá para seu caminhão, tirou o macacão e foi para o centro médico novamente, disparando o alarme.

Felizmente, faltando pouco menos de oito minutos para o fim da sessão, o piloto foi declarado apto a continuar correndo, retornando aos boxes de sua equipe, mas sem sair para a pista.

Inicialmente, o Dr. Charte descartou qualquer lesão ou fratura grave. "Ele tem uma forte contusão na parte costal direita", disse o médico do campeonato, confirmando que "não há fratura. Ele continuará com o tratamento, com anti-inflamatórios, e veremos como ele evolui".

Charte garantiu que cinco radiografias foram feitas no piloto para descartar qualquer lesão. No ano passado, Márquez caiu cinco vezes nessa pista com sua Honda e fraturou uma costela, abandonando o fim de semana no domingo da corrida.

No entanto, o piloto reclamou após a sessão, por ainda estar sentindo dor no dedo da mão esquerda, um novo raio X revelou uma fratura pequena, mas dolorosa, na primeira falange do dedo, o que não o impedirá de participar do segundo dia do GP da Alemanha no sábado, mas com dor e desconforto.

"A sensação na moto tem sido boa, mas obviamente o acidente da tarde teve um grande impacto no primeiro dia aqui em Sachsenring. Não estou preocupado com a fratura no dedo, mas a contusão na caixa torácica é provavelmente a que mais me incomoda e também me impediu de continuar a sessão. Agora é hora de descansar e amanhã de manhã veremos como está minha condição física", foram as impressões de Marc, já que o piloto não pôde atender à imprensa por estar em tratamento.

Márquez já sofreu duas quedas neste fim de semana, uma situação semelhante à do ano passado, quando sofreu cinco quedas e, finalmente, desistiu da corrida no domingo, quando fraturou uma costela.

Bagnaia DOMINA Martín em Assen e MotoGP pega fogo! POLÊMICA com Márquez... TOPRAK na Yamaha-Pramac?

PÓDIO CAST #17 - Bagnaia domina Martín em Assen e MotoGP pega fogo! Polêmica com Márquez... TOPRAK na Yamaha-Pramac?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!