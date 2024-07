A MotoGP realizou neste sábado (06) a corrida sprint do GP da Alemanha. Jorge Martín foi o grande nome deste sábado, após ter sua liderança ameaçada no início, mas dominando as ações por boa parte da prova.

Miguel Oliveira foi o segundo colocado, dando a Trackhouse o seu primeiro pódio na categoria. Francesco Bagnaia chegou a liderar, mas perdeu rendimento, fechando o pódio.

Marc Márquez largou de 13º e consegiu finalizar em sexto, após ultrapassagem sobre Maverick Viñales na última volta.

A Corrida

Largando da quarta posição, Bagnaia mergulhou para a liderança logo após o início, com Oliveira e Martín logo atrás.

Mas o atual campeão não segurou o ímpeto de Martín na segunda volta. Oliveira veio no embalo e também superou o astro da Ducati.

Faltando 9 voltas, Marc Márquez já se destacava, na sétima posição mesmo tendo largado em 13º.

Aos poucos, Martín conseguia 'respirar' sob a pressão de Oliveira, deixando o português para os ataques de Bagnaia.

Márquez ainda conseguiu - na marra - a sexta posição na última volta, após manobra sobre Maverick Viñales. Martín conseguiu a vitória, seguido de Oliveira e Bagnaia.

A corrida principal do GP da Alemanha de MotoGP acontece neste domingo, às 9h.

Resultado

Bagnaia DOMINA Martín em Assen e MotoGP pega fogo! POLÊMICA com Márquez... TOPRAK na Yamaha-Pramac?

PÓDIO CAST #17 - Bagnaia domina Martín em Assen e MotoGP pega fogo! Polêmica com Márquez... TOPRAK na Yamaha-Pramac?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!