A MotoGP iniciou neste domingo a temporada de 2022 em grande estilo. O GP do Catar, em Losail, foi de tirar o fôlego do início ao fim, com a ultrapassagem de Enea Bastianini pela vitória quando restavam apenas quatro voltas para a bandeira quadriculada.

Mais do que o triunfo, o primeiro na categoria rainha, Bastianini começa o campeonato na frente, com outros grandes nomes, como Marc Márquez e Fabio Quartararo começando 2022 com o pé esquerdo.

Confira como está a classificação da MotoGP após o GP do Catar

Equipes

Fabricantes

Posição Chassi Pontos JER 1 Ducati 25 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 KTM 20 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Honda 16 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Aprilia 13 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Suzuki 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Yamaha 7 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

