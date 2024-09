Luzes verdes acesas e motos ligadas no GP de Emilia-Romagna! Em Misano, os pilotos deram o seu melhor para definir o vencedor de mais uma etapa da MotoGP. Importante lembrar que, após a corrida Sprint, o campeonato estava super em jogo e Pecco Bagnaia e Jorge Martín eram os competidores com os holofotes em cima de si. Mas quem venceu mesmo foi Enea Bastianini.

Os pilotos decidiram começar a etapa com pneus médios, tentando encontrar uma boa estratégia para lidar com o calor na pista e evitar grandes problemas logo na largada. O único que optou por uma gama diferente foi Marco Bezzecchi.

Pecco Bagnaia teve uma largada complicada, mas repetiu o que fez na corrida Sprint do sábado e aproveitou um espacinho deixado por Jorge Martín para recuperar a primeira posição.

Brad Binder acabou caindo no comecinho da prova, dando espaçoso para Pedro Acosta tomar sua posição e se consagrar como quarto.

Faltando 24 voltas, Martín recuperou a primeira posição e, naquele momento, conseguia se manter como o líder do campeonato. Bagnaia ainda perdeu a segunda colocação para Enea Bastianini e estava sendo rapidamente 'caçado' por Acosta.

Binder conseguiu se recuperar após a queda e voltou para a pista, buscando marcar alguns pontos importantes no campeonato. Faltando 20 voltas para o fim, Marc Márquez estava posicionado como quinto, enquanto Martín fazia tudo que podia para abrir ainda mais vantagem sobre Bastianini.

Duas voltas depois, Acosta não conseguiu manter o equilíbrio e acabou caindo de sua moto, colocando fim à prova para si e deixando para trás a disputa com Bagnaia pela terceira posição.

Faltando 15 voltas, o pelotão da frente sofreu poucas alterações, com a liderança de Martín, Bastianini em segundo e Bagnaia em terceiro. Marc Márquez ocupava a quarta posição, seguido por Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Aleix Espargaró e Aléx Márquez fechando o top 10.

Bagnaia ainda quebrou o recorde da pista, mas não conseguia se aproximar do Bastianini para tomar a posição. Faltando sete voltas para o fim, o italiano caiu e perdeu o pódio após erro cometido, custando pontos importantes que o colocavam na 'caçada' de Martín.

Com a queda do bicampeão, Marc Márquez subiu para terceiro, quase conseguindo tomar a segunda posição de Bastinini faltando cinco voltas.

Mais atrás no grid, em 11°, Fabio Di Giannantonio recebeu punição de volta longa, confirmando que ele não conseguiria se apertar na zona de pontuação.

Nas últimas três voltas, Bastianini tentou de tudo para tomar a ponta, atacando com força Martín, no entanto, só foi capaz de ultrapassá-lo na última volta. Jorge terminou como segundo, seguido por Marc Márquez.

