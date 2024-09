MotoGP: Bagnaia crava recorde da pista e conquista pole em Misano

Misano recebe a MotoGP pela segunda vez em 2024 e neste sábado (21) aconteceu o treino de classificação para a etapa que recebe o nome de GP da Emilia Romagna.

Assim como aconteceu há duas semanas, a pole position ficou com Francesco Bagnaia, que cravou o recorde da pista com 1min30s031. A segunda colocação ficou com Jorge Martín, que terá ao seu lado Enea Bastianini.

Marc Márquez caiu durante o Q2 e acabou 'apenas' na sétima posição.

O Treino

O Q1 foi bastante agitado, com quedas de Álex Márquez e Augusto Fernandez. No final, Brad Binder foi o mais rápido, com 1min31s070. Miguel Oliveira foi outro promovido ao Q2, ficando a 0s076 do sul-africano.

No Q2, Bagnaia começou com tudo, ao marcar 1min30s879 em sua primeira tentativa, assumindo a liderança, mas Martín o superou com 1min30s245, recorde da pista. Ao mesmo tempo, Marc Márquez (que tinha o quarto melhor tempo) ia ao chão na curva 3, mas conseguindo se levantar e retornar.

Após a tradicional ida aos pits, a decisão Bagnaia crava 1min30s031, colocando mais de dois décimos sobre Martín e garantindo as poles do fim de semana. Bastianini garantiu um lugar na primeira fila, na terceira posição.

Márquez teve que se conformar com a sétima colocação, não conseguindo melhorar após retorno à pista.

A Corrida sprint começa às 10h, horário de Brasília. A prova principal será neste domingo, com o início previsto para às 8h.

Grid de largada

