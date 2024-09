Pecco Bagnaia teve um sábado de ouro ao conquistar a vitória na corrida Sprint de Misano da MotoGP. O piloto diminuiu a diferença para o líder Jorge Martín e estava todo sorridente com o feito.

O piloto italiano conquistou a ponta após um erro cometido pelo argentino e conseguiu se aproveitar para aumentar a diferença de tempo, de mantendo à frente até a bandeira quadriculada. Na entrevista após a etapa, Bagnaia celebrou:

"Eu tentei tudo para dar o meu 100% e por sorte conseguir dar meu 100%".

Ele ainda lembrou que teve uma largada ruim, apesar de ficar em segundo, isso deixou que Martín abrisse uma diferença de 0.7, algo que só foi diminuído nas últimas voltas antes da ultrapassagem.

"Eu tive um início ruim e ultrapassar Jorge foi um grande desafio, mas eu usei o erro dele para isso e depois tudo começou a se encaixar".

"Há uma semana, pensar em estar em segundo ou terceiro parece impossível. Nós fizemos toda a corrida sob 1-2, então agradeço todo o time".

