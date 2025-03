O GP da Tailândia, etapa de abertura da temporada 2025 da MotoGP teve a vitória 'total' de Marc Márquez, em sua estreia pela Ducati de fábrica, garantindo o troféu da prova na corrida sprint e na principal, além da pole position no sábado.

Álex Márquez, irmão de Marc e piloto da Gresini, também repetiu os resultados e garantiu a segunda colocação nas duas sessões em Buriram, enquanto Pecco Bagnaia, companheiro de equipe do hexacampeão da categoria rainha, completou o pódio tanto no sábado quanto no domingo.

O atual defensor do título, Jorge Martín, estava se poupando para tentar correr na estreia da temporada, mas uma queda em uma sessão privada o afastou oficialmente dessa e da próxima etapa, na Argentina. Estimativas do grau da fratura indicam que ele pode ficar de fora até o GP da Espanha, no final de abril.

Entre as outras fabricantes, o novato da Trackhouse Ai Ogura surpreendeu em sua estreia e conquistou o quinto lugar da tabela geral dos dois dias e o melhor com a moto Aprilia, enquanto Brad Binder (KTM), Johan Zarco (Honda) e Jack Miller (Yamaha) foram os melhores das suas respectivas fornecedoras.





Tabela de classificação da MotoGP´pós-GP da Tailândia

Posição Piloto Equipe Pontos 1 M. Marquez Ducati Team 37 2 A. Marquez Gresini Racing 29 3 F. Bagnaia Ducati Team 23 4 F. Morbidelli Team VR46 18 5 A. Ogura Trackhouse Racing Team 17 6 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 10 7 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 10 8 J. Zarco LCR Honda 9 9 E. Bastianini Tech 3 7 10 F. Di Giannantonio Team VR46 6 11 J. Miller Pramac Racing 5 12 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 4 13 F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 4 14 L. Marini Repsol Honda Team 4 15 F. Aldeguer Gresini Racing 3 16 M. Oliveira Pramac Racing 2 17 J. Mir Repsol Honda Team 1 18 R. Fernandez Trackhouse Racing Team - 19 M. Viñales Tech 3 - 20 A. Rins Movistar Yamaha MotoGP - 21 S. Chantra LCR Honda - 22 L. Savadori Aprilia Racing Team -

