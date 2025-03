MotoGP: Márquez vence sprint da Tailândia, com Bagnaia no pódio

Piloto da Ducati na MotoGP, Marc Márquez conquistou uma vitória dominante na corrida sprint do GP da Tailândia, neste sábado, enquanto seu companheiro de equipe, Francesco Bagnaia, segurou Ai Ogura para terminar em terceiro.

Depois de conquistar a pole position por 0s146 no quali, Márquez também foi intocável na corrida sprint em Buriram, liderando todas as voltas a caminho de uma vitória de 1,18s sobre o irmão Álex Márquez, da Gresini.

No início da corrida, o hexacampeão da MotoGP saltou da pole position, enquanto Álex ficou atrás de Bagnaia, que acelerou rapidamente, antes de retomar o segundo lugar, recolocando 'Pecco' no top 3 tailandês.

Em apenas duas voltas, a vantagem de Marc subiu para 0s6 e, na sétima volta, ele já tinha uma vantagem de 1s2. Embora Álex tenha conseguido reduzir a diferença para menos de um segundo nas voltas seguintes, o piloto da Ducati de fábrica conseguiu se distanciar novamente para vencer com folga.

Álex garantiu um sólido segundo lugar, provando que seu ritmo de teste não era acaso, enquanto Bagnaia resistiu à pressão durante toda a corrida do estreante Ai Ogura, japonês da Trackhouse, para conquistar o último lugar no pódio.

Franco Morbidelli, da VR46, teve corrida monótona no caminho para o quinto lugar, enquanto Pedro Acosta, da KTM, herdou o sexto lugar depois que Jack Miller, da Pramac Yamaha, caiu na Curva 8 a poucas voltas do fim.

Enquanto isso, Fabio Quartararo se recuperou de uma largada lenta e ficou em sétimo com a Yamaha, com Brad Binder terminando em oitavo, depois de se sair pior em uma batalha inicial com o companheiro de equipe Acosta.

A última posição que valeu pontos foi para o piloto da Honda, Joan Mir, que superou a RC213V de Johann Zarco, da LCR, nas últimas voltas do sprint. Piloto de fábrica da Aprilia, Marco Bezzecchi teve largada ruim que o deixou na parte inferior do top 20, mas uma corrida de recuperação o levou ao 12º lugar.

GP da Tailândia de MotoGP - Resultado da corrida Sprint:

