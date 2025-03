Na etapa de abertura da temporada 2025 da MotoGP, Marc Márquez, da Ducati de fábrica, garantiu o final de semana perfeito no GP da Tailândia, com pole, vitória na corrida sprint e na principal.

Seu irmão, Álex Márquez, da Gresini, e Pecco Bagnaia, companheiro de Marc na Ducati, completam o pódio da corrida em Buriram. Jorge Martín, atual campeão, esteve fora da sessão por estar lesionado e fora de ação por, no mínimo, oito semanas.

Como foi a corrida?

Marc Márquez conseguiu manter a liderança na largada e Pecco Bagnaia conseguiu escalar posições e conquistar a segunda colocação, mas, logo em seguida, Álex Márquez recuperou o segundo lugar.

Na curva 1 e faltando 22 voltas, o prodígio da KTM, Pedro Acosta, não conseguiu fazer a curva e sofreu uma queda, escorregando com a moto para a brita. Ele retornou rapidamente para pista, mas teve que sair da última colocação.

A corrida parecia estar sem grandes trocas de posições, mas a moto do hexacampeão da MotoGP aparentou ter dado algum problema. Seu irmão, Álex, o ultrapassou e conquistou a liderança faltando 19 voltas pro fim.

Marc não deixou barato e imediatamente já começou sua 'caçada' pela liderança, mas o piloto da moto #73 estava se defendendo muito bem e mantendo a posição na ponta do grid. Enquanto isso, Bagnaia aproveitava a disputa e diminuía a diferença dele para o segundo colocado.

Um pouco mais atrás, Morbidelli continuava a escalar posições, com a tomada da quarta colocação de Ai Ogura, novato da Trackhouse, chegando a ameaçar Bagnaia. Já entre as motos Yamaha, Jack Miller, da Pramac, garantia a sexta colocação, enquanto Quartararo teve problemas e ficava no final do grid.

Na curva 12, Joan Mir, da HRC e que estava na sétima colocação, sofreu uma queda e teve que abandonar a prova na volta 17.

Lá na frente, os irmãos Márquez continuavam a batalhar pela liderança da corrida em Buriram, com a diferença chegando a 0,1s entre os dois, que ampliavam a distância para o terceiro lugar, Bagnaia.

Faltando cinco voltas para o fim, Marc continuava a atacar o irmão pelo primeiro lugar, mas Álex conseguia se segurar na liderança, com Bagnaia tentando a todo custo se aproximar dos dois.

No entanto, faltando quatro voltas para a bandeirada final, Marc Márquez conseguiu ultrapassar na hora certa e conseguiu tomar a liderança de Álex. Enquanto isso, Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia, voltou aos boxes e abandonou a prova.

Garantindo a vantagem na liderança, Marc Márquez conseguiu conquistar a vitória no GP da Tailândia, com Álex em segundo e Bagnaia fechando o pódio.

