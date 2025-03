O Laureus, que premia destaques do esporte todo ano, indicou três importantes nomes do esporte a motor em 2025: o holandês Max Verstappen (Red Bull), a equipe McLaren, campeã da Fórmula 1 2024, e o espanhol Marc Márquez -- o astro da MotoGP inclusive concorre com a ginasta Rebeca Andrade.

Hexacampeão da classe rainha da motovelocidade mundial, o ibérico da Ducati concorre com a brasileira na categoria 'Retorno do Ano', que no Laureus premia atletas que deram uma 'volta por cima' no período -- a ginasta vinha de lesões e o piloto vinha de temporadas marcadas por quedas na Honda. Os outros atletas que disputam a categoria são o jogador de críquete Rishabh Pant, a esquiadora Lara Gut-Behrami, a nadadora Ariarne Titmus e o nadador Caeleb Dressel.

Verstappen, por sua vez, concorre ao prêmio de 'Atleta do Ano' -- o atual tetracampeão consecutivo da F1 enfrenta o nadador León Marchand, o tenista Carlos Alcaraz, o ciclista Tadej Pogačar, e o sueco Mondo Duplantis, recordista mundial de salto com vara que ficou com quatro medalhas de ouro na Olimpíada.

Campeã de construtores da F1 2024, a McLaren concorre como 'Equipe do Ano' contra a seleção masculina de basquete dos Estados Unidos, o campeão da NBA Boston Celtics, o clube de futebol Real Madrid, a seleção masculina da Espanha e o time feminino do Barcelona.

Lista completa dos indicados ao Laureus 2025:

Atleta Masculino do Ano

Armand Duplantis (salto com vara – Suécia)

Carlos Alcaraz (tênis – Espanha)

Léon Marchand (natação – França)

Tadej Pogačar (ciclismo – Eslovênia)

Max Verstappen (automobilismo – Holanda)

Atleta Feminina do Ano

Simone Biles (ginástica artística – EUA)

Aitana Bonmatí (futebol – Espanha)

Sifan Hassan (atletismo – Holanda)

Faith Kipyegon (atletismo – Quênia)

Sydney McLaughlin-Levrone (atletismo – EUA)

Aryna Sabalenka (tênis – Belarus)

Equipe do Ano

Equipe feminina do Barcelona (futebol – Espanha)

Boston Celtics (basquete – EUA)

McLaren (Fórmula 1 – Reino Unido)

Real Madrid (futebol – Espanha)

Seleção masculina de futebol da Espanha

Seleção masculina de basquete dos EUA

Revelação do Ano

Julien Alfred (atletismo – Santa Lúcia)

Bayer Leverkusen (futebol – Alemanha)

Summer McIntosh (natação – Canadá)

Letsile Tebogo (atletismo – Botsuana)

Victor Wembanyama (basquete – França)

Lamine Yamal (futebol – Espanha)

Retorno do Ano

Rebeca Andrade (ginástica artística – Brasil)

Caeleb Dressel (natação – EUA)

Lara Gut-Behrami (esqui alpino – Suíça)

Marc Márquez (motociclismo – Espanha)

Rishabh Pant (críquete – Índia)

Ariarne Titmus (natação – Austrália)

Atleta do Ano com Deficiência

Catherine Debrunner (atletismo – Suíça)

Teresa Perales (natação – Espanha)

Tokito Oda (tênis em cadeira de rodas – Japão)

Matt Stutzman (tiro com arco – EUA)

Jiang Yuyan (natação – China)

Qu Zimo (badminton – China)

Atleta do Ano em Esportes de Ação

Yuto Horigome (skate – Japão)

Chloe Kim (snowboard – EUA)

Caroline Marks (surfe – EUA)

Aleksandra Miroslaw (escalada de velocidade – Polônia)

Tom Pidcock (ciclismo de montanha – Reino Unido)

Arisa Trew (skate – Austrália)

Prêmio Esporte para o Bem

Kick4life (Lesoto) – usa o futebol para ajudar crianças e jovens em risco

Figure Skating in Harlem (EUA) – tem patinação como instrumento para equidade racial

Kind Surf (Espanha) – surfe como instrumento de integração para jovens com deficiências intelectuais

Liberi Nantes (Itália) – oferece futebol para refugiados e solicitantes de asilo político

Paris Basket 18 (França) – investe no desenvolvimento do esporte feminino

Street League (Reino Unido) – por meio do esporte, prepara jovens para o mercado de trabalho

