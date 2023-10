MotoGP: Marini faz primeira pole da carreira na Indonésia

Luca Marini conquistou a pole position do GP da Indonésia da MotoGP, a sua primeira na categoria máxima do motociclismo mundial. O irmão de Valentino Rossi vai largar na frente na corrida Sprint, marcada para esse sábado (14), 4h.

O italiano, que foi o mais rápido no Q1, quebrou o recorde da pista de Mandalika com 1min29s978, desbancando Maverick Viñales e Aleix Espargaró.

Na disputa pelo título, uma classificação ruim para Pecco Bagnaia e Jorge Martin, que estão separados por três pontos. Bagnaia não conseguiu avançar para o Q2 e largará em 13ª, enquanto Martin caiu logo no início do Q2 e partirá em sexto somente.

Confira o que rolou na classificação na Indonésia



O início do treino classificatório reservou a grande surpresa deste sábado até aqui. Francesco Bagnaia, atual campeão e líder do campeonato, ficou fora logo no Q1 – algo que acontece pela primeira vez na temporada. Pecco viu Luca Marini cravar 1min30s282, recorde da pista de Mandalika, e Enea Bastianini ser mais rápido que ele e acabou com apenas a 13ª posição no grid de largada.



Logo no início do Q2, Marco Bezzecchi caiu, sendo que Jorge Martin, vice-líder da competição, também sofreu um tombo. Ambos precisaram correr para pegar suas motos reservas, enquanto Aleix Espargaró registrou 1min30s581 para liderar a primeira parte do treino qualificatório.

Com pista lista, Martin ficou com o quatro tempo em sua primeira tentativa de tempo, atrás de Espargaró, Viñales e Quartararo.



Nos quatro minutos finais, com todo mundo indo para a pista, Espargaró melhorava seu tempo, com 1min30s303, enquanto Marc Marquez sofreu uma leve queda em sua volta rápida.

No minuto seguinte, Viñales assumia a dianteira com 1min30s009, mas furou pouco. Luca Marini entrava na casa de 1min29s – 1min29s978. No mesmo momento, Martin conquistava o sexto tempo provisório, mas desacelerou e ficou sem possibilidade de melhorar.

Na volta final, ninguém conseguiu melhorar e a pole ficou com Marini, à frente de Viñales e Espargaró.

