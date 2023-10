OA MotoGP iniciou nesta madrugada os trabalhos para o GP da Indonésia, 15ª etapa da temporada 2023. E em meio ao calor no circuito de Mandalika, a Aprilia se mostrou a mais forte neste começo de fim de semana, fazendo P2 e P3 no TL1 e uma dobradinha no TL2 com Aleix Espargaró à frente de Maverick Viñales.

Já o líder do campeonato, Francesco Bagnaia, não teve a melhor das sextas-feiras, ficando apenas em 16º no TL2, tendo que disputar o Q1 da classificação no sábado, enquanto Jorge Martín foi o quinto mais rápido.

Na primeira sessão do dia, Jorge Martín foi o mais rápido, superando a dupla da Aprilia, com Viñales em segundo. O vice-líder do campeonato marcou 01min30s811 com a Pramac Ducati a 40s do fim da regressiva, superando o espanhol da Aprilia por 0s102.

Viñales esteve na ponta pela maior parte da sessão de 45 minutos, superando marcas iniciais de Miguel Oliveira e Marc Márquez, baixando sua marca de mais de 01min33s para 01min31s alto na reta final do TL.

Aleix foi o terceiro, mas já a mais de 0s5 da marca de Martín, enquanto Franco Morbidelli foi o quarto com a Yamaha. Marco Bezzecchi foi o quinto em seu retorno apenas cinco dias após uma cirurgia na clavícula, devido a um acidente sofrido durante um treino no Motor Ranch de Valentino Rossi. O terceiro colocado no Mundial superou Bagnaia por apenas 0s018.

Mas a sessão do italiano não correu sem problemas, sofrendo uma queda forte na curva 11, indo parar na brita, mas sem maiores problemas. Já Enea Bastianini, em seu retorno após o acidente na largada em Barcelona, foi o nono colocado, logo à frente de Luca Marini, que também está de volta. Fabio Quartararo foi o 12º enquanto Marc Márquez foi o 14º e Joan Mir o 18º.

O TL1 trouxe ainda um fato interessante: essa foi a primeira sessão desde o TL1 do GP de Portugal, que abriu a temporada no fim de março, em que tivemos todos os pilotos titulares do grid na pista. Desde então, todas as sessões de todas as etapas tiveram a ausência de pelo menos um piloto.

Confira o resultado final do TL1 para o GP da Indonésia de MotoGP:

Já o TL2 trouxe uma hora frenética de ação em Mandalika, terminando com Aleix Espargaró à frente com 01min30s474, um novo recorde para o circuito, feito nos segundos finais. Essa marca superou Bezzecchi, que dava a impressão de que terminaria a sessão na frente, mas o italiano ainda acabou sendo batido por Viñales.

Apenas 0s154 separaram os companheiros de Aprilia no final da sessão, colocando a montadora italiana como a mais forte neste começo de fim de semana.

Já Bagnaia completou uma sexta-feira difícil em Mandalika, não conseguindo indo além da 16ª posição, sendo obrigado a disputar o Q1 no sábado. O italiano tentava uma volta no final para entrar no top 10, mas um erro na antepenúltima curva jogou sua marca por água abaixo.

Brad Binder foi a vítima infeliz de um acidente com outra KTM, de Augusto Fernández, no começo da sessão, quando o piloto da GasGas Tech3 escorregou com a moto na curva 11, coletando o sul-africano pelo caminho. Ambos saíram sem lesão, com Binder terminando a sessão em quarto, à frente de Martín.

Marc Márquez foi o sexto com a Honda à frente de Miguel Oliveira, que é o favorito da montadora japonesa para substituir o hexacampeão em 2024. Fabio Quartararo completou o top 10

Já Álex Márquez, que chegou a disputar o TL1, desistiu de sua participação no fim de semana após sentir dores na costela, consequência da fratura sofrida na etapa anterior.

A MotoGP retorna ao circuito de Mandalika na próxima madrugada para mais três sessões: às 23h10 da sexta-feira, será realizado o terceiro treino livre, seguido da classificação às 23h50. Já na madrugada, às 04h, acontece a corrida sprint. Todas as sessões têm transmissão da ESPN e do Star+.

Confira o resultado final do TL2 para o GP da Indonésia de MotoGP:

