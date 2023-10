Jorge Martin fez uma grande corrida sprint do GP da Indonésia da MotoGP, no circuito de Mandalika. Após vacilar na classificação, cair e ser somente o sexto, o piloto se recuperou bem: saiu da posição de largada, desbancou os adversários e venceu na Indonésia. De quebra, assumiu a liderança da competição, após ver seu concorrente Pecco Bagnaia ser somente o oitavo na prova, e viu a Ducati já garantir o título de construtores.

Luca Marini, o pole, não conseguiu segurar o ímpeto de Martin, mas conseguiu um bom segundo lugar, recuperando a posição nas voltas finais, desbancando Maverick Viñales, que foi somente o quarto. Marco Bezzecchi, se recuperando de uma cirurgia na clavícula feita nesta semana, foi o terceiro, após sair na nona colocação.



O que rolou na corrida?



Luca Marini fez uma largada boa, mas não conseguiu sustentar a liderança nas curvas seguintes, com Maverick Viñales assumindo a liderança. Enquanto Jorge Martin e Pecco Bagnaia ganhavam uma posição – quinto e 12

º respectivamente –, Marc Marquez sofria mais uma queda na temporada – e sozinho – ainda na primeira volta.



No início do segundo giro, Fabio Quartararo subia para o terceiro lugar, mas não durou muito no posto: Martin superava o italiano e ia ao P3. Logo atrás deles, Aleix Espargaró se enroscava com Brad Binder e ambos ficaram pelo caminho – com isso, Bagnaia ganhava mais dois lugares e estava no nono lugar.

Com 10 voltas para o final, Bagnaia assumia o oitavo lugar após erro de Jack Miller, quase que no mesmo momento em que Martin recebia a advertência por exceder os limites de pista. Porém, ele completou o giro com a melhor volta da prova – 1min30s767 – e colava em Marini e fazia a ultrapassagem na volta 5.

Enquanto Viñales abria na frente, a disputa pelo campeonato ganhava o foco na volta 6, com Bagnaia também recebendo a advertência por exceder os limites de pista. Marco Bezzecchi, que largou em nono, assumia o quarto lugar ao superar Quartararo.

Com cinco voltas para o final, Martin se aproximou de Viñales e aproveitou para fazer a manobra e assumir a liderança. Porém, Bagnaia lutava lá atrás, mas não conseguia se aproximar de Enea Bastianini.

No giro seguinte, Martin abria uma certa vantagem a viu Marini aproveitar o momento para ganhar o segundo lugar de Viñales, já claramente sem pneus. Ainda assim, conseguiu se defender de um mergulho de Bezzecchi, dando um lindo X na curva 1. Porém, o piloto do 72 fez a manobra na última volta.

Quem não quis saber da concorrência foi Jorge Martin, que cruzou na primeira colocação e ganhou a liderança da competição – saiu de três pontos atrás para sete de vantagem para Bagnaia, que foi só o oitavo.

Marini e Bezzecchi, que fez uma cirurgia na clavícula há seis dias, completaram o ‘pódio’ da sprint.

