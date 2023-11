MotoGP: Viñales quebra recorde e faz primeira pole do ano

Maverick Viñales conquistou a pole position da etapa de Valência, que encerra a temporada 2023 da MotoGP. Com 1min28s931, o piloto é o oitavo a largar na frente neste ano, mas também registrou o recorde da pista.

No duelo entre os postulantes ao título, melhor para o líder do campeonato: Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, que precisou passar pelo Q1, conquistou o segundo lugar no grid, enquanto Jorge Martín vai sair somente em sexto.

Bagnaia pode ser campeão já nesse sábado, durante a corrida Sprint, marcada para as 11h. Ele precisa marcar quatro pontos a mais que Martín

O que rolou na classificação?

O Q1 teve a presença de Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, líder do campeonato mundial, que precisou fazer a primeira sessão em busca de uma vaga na fase final da classificação. Logo no início da sessão, o italiano se colocou entre os dois primeiros junto de Alex Marquez, chegando a alternar a liderança da sessão com o espanhol por algumas vezes.

Com três minutos para o final do Q1, Bagnaia registrou 1min29s054, recorde da pista até então para acabar com qualquer discussão ou ameaça de ficar mais atrás do grid de largada para a Sprint Race ou corrida no domingo. Junto do italiano, Alex Marquez se manteve na segunda colocação para avançar, superando por pouco Augusto Fernandez.



Q2

Todas as atenções se voltaram para Bagnaia e Jorge Martín, os postulantes ao título, mas quem começou na frente foi Maverick Viñales, com Aleix Espargaró vindo na sequência na primeira volta rápida deles.

Na segunda passagem, Brad Binder assumiu a dianteira com 1min29s171, superando em 0s011 Martín, enquanto Pecco ia aos boxes com 10 minutos para o final do treino classificatório. No giro seguinte, o espanhol entrava no pit – reclamando da moto e pegando a reserva –, enquanto o líder do mundial ia para a pista.

Sozinho na pista, Bagnaia retornou fazendo a volta mais rápida, desbancando Binder em 0s004. Na sequência, o italiano melhorou o recorde da pista, com 1min29s023. Porém, com dois minutos para o final, Viñales cravou 1min28s931, instantes antes de Marc e Alex Marquez terem caído.



Nos dois minutos finais, pouca coisa mudou. Viñales ficou com a pole, à frente de Bagnaia e Johann Zarco na primeira fila. Jack Miller foi o quarto, com Binder na sequência, mesmo com o tombo que levou no final, com Martín somente em sexto.

Grid de largada

