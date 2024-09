MotoGP: Martín lamenta segundo lugar na Sprint em Misano

Jorge Martín teve um sábado complicado em Misano. O piloto da MotoGP largou em primeiro lugar, mas terminou a corrida como segundo depois de cometer um erro e ultrapassar os limites de pista.

Pecco Bagnaia usou a escapada de Martín para assumir a liderança e diminuir a diferença na tabela de pilotos pela temporada. Após a etapa, o piloto espanhol lamentou o resultado, mas se mostrou esperançoso por uma corrida melhor no domingo.

"Eu não consegui ter a concentração quanto eu tomei aquele aviso por limite de pista, eu cometi mais erros do que perder a liderança da corrida".

"Pecco estava imparável hoje, mas espero que amanhã eu encontre a maneira de conseguir chegar à frente".

