Neste sábado (21), os pilotos da MotoGP disputaram a corrida Sprint em Misano, tendo disponível 13 voltas para tentarem marcar as voltas rápidas e marcar alguns pontos importantes para a temporada.

Pecco Bagnaia e Jorge Martín tiveram uma boa disputa pela primeira colocação, mas quem levou foi o espanhol, 'comboiando' os companheiros de pista. Com o traçado ensolarado e bem quente, a largada não foi marcada por nenhuma batida ou queda.

O líder do campeonato conseguiu abrir uma vantagem de pouco mais de 0.6 milésimos para os demais colocados. Mas Bagnaia vinha na perseguição, querendo diminuir essa dirença e se aproximar do competidor.

Faltando 11 voltas, Enea Bastianini, que estava em terceiro, recebeu um aviso sobre exceder os limites de pista. Fabio Quartararo, Marverick Viñales e Franco Morbidelli também receberam notificações pela mesma causa.

Bagnaia e Martín travaram uma verdadeira batalha pela ponta e o piloto italiano conseguiu diminuir a diferença para apenas 0.2 faltando sete voltas para o fim. Uma volta depois, o espanhol cometeu um pequeno erro e perdeu a liderança na corrida na Curva 14.

Mais atrás no grid, Marc Márquez cometeu um erro faltando quatro voltas e Pedro Acosta conseguiu se aproximar e forçar uma disputa pela quarta posição. Bastianini seguia fechando o pódio e pouco ameaçado.

A vitória de Bagnaia o coloca de volta na disputa pela liderança da temporada contra Martín. Bastianini cruzou a linha de chegada como terceiro.

