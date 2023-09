Depois de reinar no fim de semana da MotoGP em Misano, Jorge Martin se aproximou ainda mais do atual campeão mundial - e líder da temporada 2023 - Francesco Baganaia. A diferença entre os dois agora é de apenas 36 pontos.

Atrás deles está Marco Bezzechi, que assim como os dois rivais, foi ao pódio no GP de San Marino. O piloto da VR46 tem 218 pontos e apresenta uma vantagem confortável para Brad Binder, quarto colocado com 173. Aleix Espargaró completa os cinco primeiros somando 160 'tentos'.

No campeonato de equipes, a briga acontece entre Pramac com 394 pontos, Team VR46 com 353 e a Ducati completando o top 3 com 318. Já nos construtores, a Ducati lidera com tranquilidade, com 416 pontos tendo a KTM atrás com mais de 200 pontos a menos, 234.

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Motorsport.com debate Ferrari pós-Monza, futuro de Sainz e possibilidade de Palou na F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: