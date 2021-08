O GP da Estíria da MotoGP começou com um grande susto. No início da terceira volta, um forte incidente entre Lorenzo Savadori, da Aprilia, e Dani Pedrosa, que volta ao grid como wild card da KTM, causou incêndio na pista e uma bandeira vermelha (veja imagens no fim da nota).

Pedrosa sofreu uma queda e, enquanto o piloto foi jogado para a área de escape, a KTM do espanhol ficou pela pista. Savadori, que vinha logo atrás, não teve tempo hábil para desviar, acertando em cheio com sua Aprilia. O resultado foi uma destruição completa de ambas as motos, com vazamento de óleo, que criou um incêndio.

A corrida foi rapidamente interrompida a 27 voltas do fim.

A transmissão internacional mostrou Pedrosa saindo sem maiores problemas do acidente, já que foi jogado para longe com sua queda. Já Savadori conseguiu sair andando, mas foi ao chão na sequência, quando os fiscais chegaram para socorrê-lo.

A MotoGP exibiu apenas o momento da queda de Pedrosa, sem o momento do choque com Savadori. Mas, logo em seguida, um vídeo gravado por um dos fiscais de pista flagrou o momento.

O italiano foi retirado da pista de maca, mas imagens nos minutos seguintes mostraram o italiano consciente, apenas visivelmente abalado com o tamanho do impacto. A MotoGP anunciou em suas redes sociais que Savadori foi levado ao centro médico para exames de precaução.

Já Pedrosa pôde recomeçar a corrida com a moto reserva da KTM.

Crash at turn 2 1 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Bike of Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing after his crash 2 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Crash at turn 2 3 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Crash at turn 2 4 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Crash at turn 2 5 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Crash at turn 2 6 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Crash at turn 2 7 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing after his crash 8 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing after his crash 9 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fire after a crash at turn 2 10 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fire after a crash at turn 2 11 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

F1 2021: Verstappen SUPERIOR a Hamilton? Holandês se gaba de ser MAIS RÁPIDO; veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast – A primeira metade do campeonato da F1 foi a mais incrível dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: