A MotoGP deu o pontapé inicial nesta sexta-feira para o GP de Valência, a segunda prova na pista espanhola, em um final de semana que pode definir o campeão da temporada 2020. Mas no combinado do dia, o resultado foi o mesmo da semana passada: Jack Miller foi o mais rápido. Já o líder Joan Mir precisa melhorar o tempo se quiser ir direto ao Q2 na classificação.

O australiano da Ducati marcou 01min30s622 para garantir a primeira posição e, com exceção de Franco Morbidelli e Maverick Viñales, todos os tempos do Top 10 foram marcados no segundo treino livre.

Mas no primeiro treino livre, quem deu as cartas foi Takaaki Nakagami, da LCR Honda, com 01min30s829, seguido de Morbidelli e Viñales. Entre os três principais candidatos ao título, Joan Mir foi o melhor colocado, terminando em oitavo, enquanto Álex Rins foi o 11º e Fabio Quartararo o 16º. Mesmo assim, a sessão foi muito equilibrada, com os 19 primeiros do grid de um total de 21 andando no mesmo segundo.

No geral, o grid não melhorou muito seus tempos no segundo treino livre, que terminou com Miller na frente, seguido de Nakagami e Francesco Bagnaia. Já Mir e Rins inverteram suas posições na segunda sessão e o líder do campeonato ainda precisou lidar com uma queda na curva quatro, sem maiores problemas para ele.

Com isso, o Top 10 do momento para ocupar as vagas no Q2 está formado por: Miller, Nakagami, Bagnaia, Pol Espargaró, Johann Zarco, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, Franco Morbidelli, Álex Rins e Maverick Viñales, enquanto Mir terminou como o 12º mais rápido do dia e Quartararo apenas o 16º.

A MotoGP volta ao Circuito Ricardo Tormo amanhã para o terceiro treino livre, que definirá os dois grupos da classificação, a partir das 6h55. Já o último treino livre está marcado para 10h10, com a classificação logo em seguida, às 10h50.

Confira os resultados do segundo treino livre:

