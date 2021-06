MotoGP: Oliveira lidera TL2 e é o mais rápido do dia na Alemanha

Nesta sexta, a MotoGP deu início às atividades do GP da Alemanhã em Sachsenring. Enquanto Marc Márquez liderou o TL1, foi Miguel Oliveira, da KTM, quem terminou com o melhor tempo do dia, terminando o TL2 na frente.

O GP da Alemanha deste final de semana marca a primeira visita da categoria rainha ao país desde 2019, após o evento do ano passado ter sido cancelado devido à pandemia da Covid-19.

No TL1, o piloto da Honda, que está invicto na Alemanha desde 2010, marcou o primeiro tempo do dia. Márquez disse na quinta-feira que esperava que a etapa alemã fosse a primeira da temporada “sem limitações físicas”, e apoiou isso nos primeiros estágios do TL1 ao chegar ao topo com 1m22s348.

Com o circuito apresentando apenas três curvas para a direita, o espanhol continuou melhorando seu tempo, e cravou 1min21s660 para terminar como o mais rápido da primeira sessão.

O tempo de volta de Márquez não foi ameaçado, com o piloto terminando a manhã com 0s168 de vantagem sobre o segundo colocado Fabio Quartararo.

Valentino Rossi registrou um discreto 20º lugar com sua Petronas SRT Yamaha, com o companheiro de equipe Franco Morbidelli em 14º , entre os pilotos da Avintia Luca Marini e Enea Bastianini.

Confira os resultados do TL1 da MotoGP na Alemanha:

Horas depois, as motos voltaram à pista para o TL2, e Miguel Oliveira, vencedor da corrida de Barcelona, ​​estabeleceu o ritmo inicial com 1min21s823.

Márquez logo respondeu Oliveira com tempo de 1min21s687, embora esta volta tenha sido marcada em condições de bandeira amarela, quando o estreante da Avintia, Luca Marini, caiu na saída da última curva.

Isso acabou sendo de pouca importância, já que o piloto da Honda conseguiu uma segunda volta rápida com 1min21s656. No entanto, Oliveira cravou o melhor tempo momentos depois com um 1min21s496.

A maior parte do grid entrou em modo de contra-ataque nos momentos finais da segunda sessão, com Takaaki Nakagami registrando 1min21s131.

Isso só se manteve firme por cerca de um minuto quando Fabio Quartararo, com pneus médios, assumiu a ponta com 1min21s075s.

Oliveira cravou 1min20s690 faltando dois minutos para voltar ao topo da ordem, e esse seria o melhor tempo até o fim do TL2.

Quartararo se manteve em segundo à frente de Maverick Viñales, enquanto Alex Rins terminou em quarto, apesar de ter sofrido algumas dores no braço direito que começou há duas semanas em Barcelona.

Márquez foi um dos poucos que não colocou pneu macio novo no final da sessão para ficou com 12º lugar.

Confira os resultados do TL2 da MotoGP na Alemanha:

