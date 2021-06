Marc Márquez acredita que estará “sem limitações físicas” no GP da Alemanha da MotoGP, que acontecerá neste fim de semana.

O piloto da Honda tem lutado desde de seu retorno em Portugal contra as limitações físicas que carrega em decorrência da lesão sofrida no braço direito e os nove meses de inatividade.

O fato da maioria das curvas do circuito em Sachsenring serem para a esquerda (10 de 13), certamente aliviará Márquez, que sofre muito com a moto, principalmente nas curvas para a direita.

“Então, falando honestamente, talvez neste fim de semana seja o fim de semana em que me sentirei melhor com o ombro e com o braço”, disse o piloto na quinta-feira.

“Penso e espero que não terá limitações neste circuito porque temos curvas para a esquerda, e apenas três curvas para a direita onde tenho a limitação e me sinto pior."

“Assim, podemos dizer que este será o primeiro fim de semana sem limitações físicas."

“Obviamente, não se pode fingir que chegou aqui e que a situação mudou completamente. Mas quanto ao lado físico, estou confiante que será muito melhor do que nos outros circuitos."

“Então vamos ver se podemos chegar com menos limitações físicas.”

Márquez também foi impulsionado por um teste pós-corrida de sucesso em Barcelona, há duas semanas.

“O teste de Barcelona foi muito importante. Foi importante para a Honda, é verdade, mas importante para mim", disse.

“Foi a primeira vez que consegui andar de moto sem câmeras, sem pressão, sem depender dos tempos de volta e estava só guiando, tentando algumas coisas na moto."

“É verdade que tentamos muitas coisas para obter informação para a Honda, mas também tentei muitas coisas do meu lado e fui bem."

“Nos dias seguintes fiquei completamente destruído, mas mesmo assim dei mais um passo, na sexta-feira consegui rodar com uma moto de pista plana em bom estado."

“Então, isso é algo que passo a passo significa que meu corpo está se preparando."

“Mas o mais importante foi aquele teste de segunda-feira em Montmeló, fiquei feliz depois de segunda-feira", concluiu.

