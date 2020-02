MotoGP: Pedrosa lidera primeiro dia de shakedown em Sepang

Antes dos testes oficiais de Sepang, que começarão no dia 7 de fevereiro, pilotos de testes, novatos e fabricantes com "concessões" (Aprilia e KTM) disputam o shakedown no local do da GP da Malásia da MotoGP.

A KTM liderou a tabela de tempos, com Dani Pedrosa fazendo 2min00s625, pouco mais rápido que Michele Pirro, com a Ducati.

O pilotou da equipe italiana correu com duas versões diferentes da Demosedici GP20, com a qual alcançou o segundo e o terceiro tempo mais rápidos. No entanto, deve-se ter em mente que nem todos os pilotos tiveram um transponder durante esses primeiros testes, portanto, os tempos mostrados fornecem uma imagem incompleta dos resultados.

Alex Márquez foi quarto, com o Honda RC213V e ainda camuflado, antes da apresentação oficial da equipe Repsol nesta terça-feira.

No entanto, a Yamaha não estabeleceu tempos e Jorge Lorenzo, cujo retorno é esperado em todo o paddock, deve ir para a pista na segunda-feira. Será a primeira vez desde 2016 que o #99 estará no comando da Yamaha YZR-M1, depois de duas temporadas na Ducati e uma na Honda, antes de anunciar em novembro passado sua aposentadoria.

Shakedown de Sepang - Dia 1 Pos Piloto Moto Tempo Voltas 1 Dani Pedrosa KTM 2'00”625 57 2 Michele Pirro Ducati 2'00”642 57 3 Sylvain Guintoli Suzuki 2'01”220 65 4 Alex Marquez Honda 2'01”317 59 5 Brad Binder KTM 2'01”616 52 6 Stefan Bradl Honda 2'01”637 58 7 Bradley Smith Aprilia 2'02”760 43 8 Lorenzo Savadori Aprilia 2'05”888 48

