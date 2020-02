Jorge Lorenzo terá que esperar apenas três dias desde que sua contratação como piloto de testes da Yamaha foi anunciada para começar em seu novo cargo. A partir deste domingo até a próxima terça-feira, em Sepang, ele colocará o capacete novamente e montará na M1 no shakedown da MotoGP, a primeira parte dos testes de pré-temporada da categoria, contando apenas com pilotos de testes das principais equipes, novatos e titulares dos times de menor sucesso.

A recente incorporação do espanhol levou a Yamaha a ser forçada a modificar seus planos, de modo que eles terão que redistribuir o material de 2020 entre todos os seus pilotos. Assim, Lorenzo terá uma unidade como a que a marca usou no teste que encerrou o ano em Jerez, e outra em 2020 que os preparará para usar no teste oficial a partir do dia 7 de fevereiro.

Lorenzo se juntará aos outros pilotos de testes, junto com os oficiais de equipes como KTM e Aprilia, e aos novatos, então quase um terço do grid da MotoGP.

Alex Márquez estará usando as cores da Repsol pela primeira vez, embora não participe do último dia de shakedown, já que ele terá que se mudar para Jacarta (Indonésia) para a apresentação da equipe no dia 4 de fevereiro. O trabalho na Honda será feito por Stefan Bradl.

Os testadores da KTM, Dani Pedrosa e Mika Kallio, trabalharão em conjunto com os pilotos oficiais, enquanto que na Aprilia, Lorenzo Savadori assumirá o lugar de Andrea Iannone. Ducati e Suzuki serão representadas apenas pelos seus respectivos pilotos de testes.

Confira quem é quem nos três dias de shakedown da MotoGP

Marca Pilotos Honda Stefan Bradl Alex Marquez Yamaha Jorge Lorenzo Katsuyuki Nakasuga Kohta Nozane Ducati Michele Pirro Suzuki Sylvain Guintol KTM Dani Pedrosa Mika Kallio Pol Espargaro Miguel Oliveira Iker Lecuona Brad Binder Aprilia Lorenzo Savadori Bradley Smith Aleix Espargaro

