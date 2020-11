MotoGP: Quartararo não acreditava na pole position em Valência

Fabio Quartararo ainda tem chances matemáticas de conquistar o título da MotoGP em 2020, o francês da Petronas/Yamaha está há 37 pontos do líder do campeonato, Joan Mir, com duas corridas restantes. No entanto, a classificação do GP de Valência, marcado para este domingo (15), deixou a tarefa mais difícil para o piloto: ele larga da 11ª posição.

Foi a primeira vez desde o GP da Austrália de 2019 que Quartararo teve que passar pelo Q1, ao não conseguir ficar entre os dez primeiros nos tempos combinados dos treinos livres e, embora tenha conseguido avançar ao Q2, o piloto teve que usar um jogo a mais de pneus macios e, com isso, sobrou apenas um composto para usar durante toda a sessão, o que resultou na classificação distante dos primeiros colocados. Franco Morbidelli, companheiro de equipe de Quartararo, fez a pole.

O francês disse que o treino classificatório foi um dos seus piores dias da temporada, mas admite que está “mais no limite” no Circuito Ricardo Tormo do que normalmente estaria em uma situação de qualificação.

“Estou sete décimos atrás de Franco e normalmente a qualificação é o meu ponto mais forte, coloco um pneu novo e vou até o limite”, disse ele. “No momento, o limite é 30,8 e estamos sete décimos atrás. Infelizmente, não tínhamos outro pneu no Q2, mas eu não teria melhorado esse tempo."

“Talvez entre 1m30.5s e 1m30.8s, e o problema é que estou muito mais no limite. Normalmente tenho ritmo e posso fazer tudo de uma vez. Este ano em geral, e mais aqui, estou forçando muito a moto e não consigo fazer tudo em um momento, desde a frenagem até a tangência da curva. Isso é algo que não podemos entender com todas as mudanças que fizemos ontem e hoje.”

Quartararo disse que ele e sua equipe fizeram mais mudanças em sua Yamaha neste fim de semana do que em toda a temporada de 2019, mas isso não resultou em progressos significativos.

“Fazemos grandes mudanças porque achamos que vai funcionar, mas sempre que é o mesmo problema, estamos forçando e tentando nos adaptar à moto. Normalmente, quando estamos mal como neste fim de semana, podemos colocar um pneu novo e o desempenho melhora com a aderência traseira, mas agora, além de Franco, que tem uma moto diferente da nossa, estamos todos correndo mal. ”

O francês precisa de um pódio para impedir Joan Mir de ser campeão com antecedência e manter o campeonato em aberto para o GP de Portugal. No entanto, Quartararo diz que não está focado no que vai acontecer com seu rival pelo título agora.

“Não estou pensando em Joan”, acrescentou. “Estou pensando em tentar fazer a maior melhora possível no aquecimento, isso é algo ainda maior do que hoje. Estávamos conversando nos boxes e eu estava perdido antes mesmo de testarmos as mudanças que faremos, mas acredito na equipe, o time parece confiante."

“Não há realmente uma estratégia. A estratégia será se divertir e tentar terminar o mais na frente possível. Honestamente, agora estou mais com vontade de fazer uma grande melhoria amanhã de manhã, e se fizermos isso, vou pensar em Joan.”

