O heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, admite que tem "interesse" em entrar para o mundo da MotoGP, em meio a rumores de uma possível compra da equipe Gresini Racing, que tem como dupla na temporada 2024 os irmãos Marc Márquez e Álex Márquez.

Mas, segundo apurado pelo Motorsport.com, isso não está nos planos, enquanto a edição italiana do site apurou com fontes que ele entrou em contato com diversas equipes do grid.

Isso não seria algo inédito para Hamilton, que possui atualmenhte uma sociedade minoritária do Denver Broncos, time da NFL, desde 2022, além de ser o fundador da equipe X44 na Extreme E.

Antes do GP da Grã-Bretanha deste fim de semana, Hamilton falou sobre o assunto: "Eu sempre amei a MotoGP. Estou interessado no potencial de crescimento do esporte, mas ainda não me aprofundei muito no assunto".

"Mas tudo é possível. Estou definitivamente interessado, como disse antes, em ações e a Broncos já foi um primeiro passo para ser proprietário de uma equipe. Portanto, acho que nos próximos cinco a dez anos haverá um pouco mais. Vamos ver".

Hamilton é fã de longa data da MotoGP e, em 2019, participou de uma troca de máquinas com Valentino Rossi no Circuito Ricardo Tormo, em Valência. Em 2015, ele colaborou com a marca italiana MV Agusta para projetar uma moto de edição limitada.

Sobre a ligação de Hamilton com a MotoGP, o líder do Mundial, Jorge Martin, disse: "Com certeza é interessante, eu vi. Mas sempre na imprensa eles falam e nada acontece. Mesmo que aconteça, acho que será interessante. Isso acontece porque o esporte está crescendo, este é apenas o começo".

"Acho que os próximos anos serão realmente interessantes para a MotoGP e espero que, se alguém como Hamilton, que é uma pessoa realmente icônica, quiser comprar uma equipe na MotoGP, é porque algo está mudando. Portanto, estou muito satisfeito com isso."

Marquez acrescentou: "Para mim, se for real - porque nunca se sabe - é bom para o nosso esporte. E mesmo que não seja real, é bom para o nosso esporte, porque, no final das contas, a MotoGP precisa que as pessoas falem sobre ela.

"Vejamos. Talvez eu esteja pensando em comprar uma equipe de F1. Não tenho dinheiro suficiente."

