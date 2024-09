Embora ainda faltem sete corridas neste ano, o grid para a temporada 2025 da MotoGP já está completo. Todas as 11 equipes anunciaram suas formações para o próximo campeonato, com muitos pilotos 'abandonando o barco' e vários recém-chegados à categoria principal.

Confira o grid completo de 2025 abaixo:

Ducati

Piloto 1: #63 Francesco Bagnaia - O atual bicampeão mundial assinou um contrato de dois anos com a Ducati antes da temporada 2024, que o levará até o final de 2026. Bagnaia só guiou pela Ducati desde que ingressou na MotoGP em 2019, onde o piloto de 27 anos venceu 25 GPs.

Piloto 2: #93 Marc Márquez - Em uma reviravolta bombástica da Ducati, o hexacampeão mundial passará para a equipe de fábrica em vez de Jorge Martín. Isso o coloca ao lado do protegido da Ducati, Bagnaia.

KTM

Piloto 1: #33 Brad Binder - O sul-africano já tinha um contrato em vigor que ia até 2025, mas um novo acordo, assinado no ano passado, estendeu-o até o final de 2026. Binder pilota uma KTM desde seus dias de Moto3, campeonato que venceu em 2016, enquanto o quarto lugar é sua melhor posição final na MotoGP.

Piloto 2: #31 Pedro Acosta - O jovem de 20 anos surpreendeu em sua temporada de estreia, marcando três pódios com a Tech3 GasGas, e assinou um contrato plurianual para subir para a equipe oficial da KTM em 2025.

Aprilia

Piloto 1: #89 Jorge Martin - Após a decisão da Ducati de promover Marc Márquez à sua equipe oficial em vez de Martin, o atual piloto da Pramac fechou um acordo plurianual para se transferir para a Aprilia.

Piloto 2: #72 Marco Bezzecchi - A Aprilia terá dois pilotos da Ducati se juntando à equipe no próximo ano, com Marco Bezzecchi sendo recrutado da VR46. Sua contratação também significa que a Aprilia finalmente terá um italiano em sua formação.

Yamaha

Piloto 1: #20 Fabio Quartararo - O campeão de 2021 foi uma figura-chave no mercado de pilotos de 2025 e esteve em contato com equipes rivais, já que a falta de competitividade da Yamaha o forçou a pensar em pilotos alternativos para seu futuro. Mas uma oferta de 12 milhões de euros por ano - bem como a confiança na direção que estava tomando - convenceu Quartararo a assinar com a marca japonesa.

Piloto 2: #42 Álex Rins - O atual piloto da Yamaha, Álex Rins, tinha contrato apenas até o final de 2024, depois de rescindir seu acordo de dois anos com a Honda no final de 2023, mas a marca sediada em Iwata o manteve por mais dois anos como parte de um novo contrato.

Honda

Piloto 1: #10 Luca Marini - O italiano tem se esforçado para se familiarizar com a difícil Honda até o momento em 2024, mas Marini está na disputa a longo prazo depois de assinar um contrato de dois anos com a HRC, que foi uma estipulação para que ele deixasse a VR46 Ducati.

Piloto 2: #36 Joan Mir - Apesar de admitir que considerou uma aposentadoria antecipada da MotoGP após suas persistentes dificuldades com a problemática Honda, Joan Mir assinou um novo contrato com a marca japonesa até 2026. A próxima temporada será seu terceiro ano com a Honda, depois de quatro anos na Suzuki, onde venceu o campeonato mundial de MotoGP de 2020.

Pramac Yamaha

Piloto 1: #88 Miguel Oliveira - O vencedor de cinco GPs está pronto para competir por sua terceira equipe desde que ingressou na MotoGP em 2019. Oliveira se tornará um piloto de fábrica da Yamaha competindo pela nova equipe satélite Pramac, depois de duas temporadas com a Trackhouse/RNF Racing, onde, até agora, só conseguiu um pódio, que veio na corrida sprint do GP da Alemanha de 2024.

Piloto 2: Jack Miller - O australiano será parceiro de Oliveira em 2025 depois que vencedor de quatro GPs foi dispensado pela KTM para o próximo ano. Isso significa que a Pramac terá uma formação de pilotos totalmente nova, já que a dupla atual, Martín e Franco Morbidelli, ficou sem contrato no final da temporada.

Portanto, será um ano de mudanças para a Pramac, que deverá usar motos Yamaha com especificações de fábrica, o que significa que sua parceria com a Ducati chegará ao fim. A mudança acabou com a possibilidade de Fermin Aldeguer, estrela da Moto2, se juntar à equipe depois que o jovem de 19 anos assinou um contrato com a Ducati de fábrica.

LCR Honda

Piloto 1: #5 Johann Zarco - O francês abriu mão da melhor motocicleta do grid na Pramac Ducati para correr com a LCR Honda, mas a segurança no emprego oferecida por seu contrato de dois anos provou ser atraente demais para ele deixar passar - mesmo que a equipe seja atualmente a lanterna.

Piloto 2: Somkiat Chantra - O piloto de 25 anos se tornou o primeiro piloto tailandês a assinar um contrato de MotoGP, se juntando à LCR Honda em 2025. Ele deve assumir o lado da garagem apoiado pela Idemitsu, que tem sido ocupado por Takaaki Nakagami desde 2018, com o japonês se tornando um piloto de testes no próximo ano. Chantra está atualmente em sua sexta temporada na Moto2, onde o sexto lugar em 2023 foi sua melhor colocação.

Gresini Ducati

Piloto 1: #73 Álex Márquez - Álex Márquez permanecerá com a Gresini no próximo ano depois de assinar um novo contrato de dois anos antes da etapa do Sachsenring, onde voltou ao pódio ao lado de seu irmão mais velho e companheiro de equipe Marc.

Piloto 2: Fermín Aldeguer - A estrela da Moto2 estava na fila para uma corrida de MotoGP desde que assinou com a Ducati no início do ano. Era apenas uma questão de a Ducati encontrar uma equipe para ele, que deveria ser a Pramac, até que a equipe italiana assinou com a Yamaha. No final, a última vaga restante era na Gresini, então o jovem de 19 anos será parceiro de Márquez em sua temporada de estreia.

VR46 Ducati

Piloto 1: #49 Fabio Di Giannantonio - O piloto de 25 anos está pronto para sua segunda temporada na VR46 depois de uma campanha de abertura estelar que o fez terminar na zona de pontos em todos os GPs em que participou, com exceção de um. O próximo ano será sua quarta temporada de MotoGP no geral, depois de passar as duas primeiras na Gresini, onde venceu o GP do Catar de 2023.

Piloto 2: #21 Franco Morbidelli - O italiano está prestes a mudar de equipe novamente, já que Valentino Rossi, proprietário da VR46, deu ao seu protegido uma tábua de salvação, pois ele deixará a Pramac após apenas uma temporada. Foi um ano decepcionante para Morbidelli, que foi regularmente derrotado pelo companheiro de equipe Martín, o que significa que sua temporada de 2020 com a Yamaha, que rendeu três vitórias, agora é uma lembrança distante.

Trackhouse Racing

Piloto 1: #25 Raúl Fernández - Depois de alguns resultados impressionantes na primeira parte da temporada em uma Aprilia do ano anterior, Raúl Fernández garantiu um novo contrato com a Trackhouse que inclui a temporada de 2025.

Piloto 2: Ai Ogura - O piloto de 23 anos finalmente teve sua grande chance depois de quatro temporadas na Moto2, pois Ogura competirá com a Trackhouse em sua campanha de estreia na MotoGP. O líder da Moto2 substituirá Oliveira, que estava na Pramac, em um contrato de dois anos, depois de derrotar o rival Joe Roberts, já que o americano também havia conversado sobre uma mudança para a MotoGP.

Tech3 GasGas

Piloto 1: #12 Maverick Viñales - Maverick Viñales terá a oportunidade de vencer com quatro motos diferentes na MotoGP, já que ele deve deixar a Aprilia para a Tech3, que receberá motos idênticas às da KTM no próximo ano.

Piloto 2: #23 Enea Bastianini - Depois de ser dispensado pela Ducati, Bastianini se juntará à Tech3 como parte de uma equipe totalmente nova que deixou Miller de fora.

Confira o grid completo da MotoGP 2025:

Equipe Fabricante Pilotos Ducati Ducati Francesco Bagnaia

Marc Márquez KTM KTM Brad Binder

Pedro Acosta Aprilia Aprilia Jorge Martín

Marco Bezzecchi Yamaha Yamaha Fabio Quartararo Álex Rins Honda Honda Luca Marini

Joan Mir Pramac Yamaha Miguel Oliveira

Jack Miller LCR Honda Johann Zarco

Somkiat Chantra Gresini Ducati Álex Márquez

Fermín Aldeguer VR46 Ducati Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli Trackhouse Aprilia Raúl Fernández

Ai Ogura Tech3 KTM Maverick Viñales

Enea Bastianini

