A MotoGP abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP da Alemanha, no Sachsenring, nona etapa da temporada 2024 e última prova antes da pausa de verão. E, no final das contas, o clima mais frio do que o esperado pegou muitos de surpresa, levando a um dia muito movimentaod, com diversos acidentes.

Maverick Viñales foi o mais rápido, com direito a recorde da pista do Sachsenring, enquanto Fabio Di Giannantonio e Marc Márquez sofreram grandes quedas, com o hexacampeão terminando a sessão com uma visita ao centro médico.

Na primeira sessão do dia, Jorge Martín foi o mais rápido, com o líder do campeonato marcando 01min20s584 para terminar à frente de Marc Márquez. O hexacampeão foi o segundo colocado a 0s150, com Maverick Viñales, Miguel Oliveira e Pedro Acosta completando um top 5 com duas Ducatis, duas Aprilia e uma KTM.

O TL1 foi marcado ainda por uma breve aparição de Aleix Espargaró. O espanhol da Aprilia chegou a dar duas voltas, mas acabou abrindo mão do fim de semana devido às dores em sua mão após a fratura sofrida em um acidente na sprint da Holanda.

No segundo treino livre, Marc Márquez sofreu um acidente monstruoso na curva à direita em declive na Curva 11, apenas sete minutos após o início da sessão. Ele dobrou a dianteira na curva, antes de a traseira se prender enquanto ele tentava evitar o acidente e o levou a uma queda em alta velocidade.

Logo depois, ele voltou ao circuito com uma segunda motocicleta que havia enfrentado problemas durante todo o dia para ser o mais rápido, com 01min20s384s faltando pouco mais de meia hora para o fim da sessão. Mas, após apenas seis voltas, ele foi para o centro médico para exames. Não foram detectados ferimentos graves, com o espanhol sentindo algumas dores nas costelas e na mão direita.

Mas ele não retornou à sessão e foi eliminado da classificação direta ao Q2 em 13º lugar.

A sessão foi interrompida com bandeira vermelha faltando pouco menos de 40 minutos para o final, depois que o piloto da VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio, estourou a cerca de ar em um acidente na Curva 1.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Inicialmente, Di Giannantonio parecia ter machucado a clavícula no incidente, mas os exames do centro médico não revelaram fraturas e ele conseguiu voltar para terminar em nono lugar. O companheiro de equipe da VR46, Marco Bezzecchi, foi o primeiro a cair na sessão, saindo na Curva 11, onde Márquez bateu.

Enea Bastianini, da Ducati, caiu na mesma curva no final da sessão, enquanto Takaaki Nakagami (LCR), Joan Mir (Honda), Pedro Acosta (Tech3), Augusto Fernandez (Tech3), Remy Gardner (Yamaha) e Johann Zarco (LCR) caíram.

Depois de ter feito um bom TL1, Viñales,produziu um recorde de volta em 01min19s622 com pouco menos de 10 minutos para o final. Ninguém se aproximou dele, com Martín em segundo com sua Pramac Ducati - embora a 0s340. Miguel Oliveira foi o terceiro com a Aprilia da Trackhouse Racing, enquanto Álex Márquez foi o quarto com a Gresini Ducati.

Francesco Bagnaia terminou à frente de seu companheiro de equipe, Bastianini, em quinto, com Franco Morbidelli em sétimo na GP24 da Pramac, à frente de Acosta. Di Giannantonio conseguiu um lugar no Q2, apesar de ter caído logo no início, enquanto o último lugar direto no Q2 foi para Brad Binder, da KTM.

