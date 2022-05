Carregar reprodutor de áudio

Fabio Quartararo segue na liderança da MotoGP após subir ao pódio no GP da Espanha em Jerez. O atual campeão chegou ao fim de semana empatado na ponta com Álex Rins, mas o espanhol da Suzuki teve uma etapa ruim e perdeu terreno, enquanto Francesco Bagnaia "despertou" na temporada após vencer.

A Ducati vinha sofrendo com a moto de 2022 e foi chegar à primeira vitória do ano apenas neste domingo, com Bagnaia e Quartararo travando uma bela disputa. Isso fez com que o italiano praticamente dobrasse os pontos conquistados, entrando no top 5 da classificação com 56, mas ainda 33 atrás do francês da Yamaha.

Quartararo tem 89 pontos, sete a mais que Aleix Espargaró, enquanto Enea Bastianini e Rins vêm na sequência, com 69 para cada um. Já Marc Márquez escalou mais uma posição no Mundial, estando em nono com 44, praticamente metade dos pontos de Quartararo.

Confira a classificação do Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da Espanha:

Confira a classificação do Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da Espanha:

Confira a classificação do Mundial de Construtores da MotoGP após o GP da Espanha:

Pos Montadora Pontos 1 Ducati 131 25 16 20 25 20 25 - - - - - - - - - - - - - - - 2 Yamaha 89 7 20 8 9 25 20 - - - - - - - - - - - - - - - 3 Aprilia 83 13 7 25 6 16 16 - - - - - - - - - - - - - - - 4 Suzuki 80 10 11 16 20 13 10 - - - - - - - - - - - - - - - 5 KTM 76 20 25 10 4 11 6 - - - - - - - - - - - - - - - 6 Honda 57 16 4 4 10 10 13 - - - - - - - - - - - - - - -

