MotoGP: Suzuki deve deixar categoria após temporada de 2022

A Suzuki deve deixar a MotoGP no final da temporada de 2022, apenas sete anos depois de retornar à categoria rainha, como apurou o Motorsport.com.

O fabricante japonês foi um dos pilares da MotoGP durante a era das 500cc, conquistando títulos mundiais com nomes como Barry Sheene, Marco Lucchinelli, Franco Uncini, Kevin Schwantz e Kenny Roberts Jr.

A Suzuki continuou na MotoGP quando mudou para a fórmula de quatro tempos, mas desistiu no final da temporada de 2011 devido à dificuldades financeiras, tendo apenas uma moto naquele ano para Álvaro Bautista.

Ela reconstruiu o projeto nos anos seguintes e fez seu retorno em tempo integral em 2015, vencendo novamente em 2016 em Silverstone, com Maverick Viñales, tendo conquistado a última vitória de MotoGP em 2007.

E em 2020 a Suzuki conquistou seu primeiro título mundial em 20 anos, cortesia de Joan Mir.

O Motorsport.com apurou que os chefes da Suzuki reuniram todos os membros da equipe de MotoGP na segunda-feira e comunicaram sua decisão.

É uma decisão que foi um choque para todos dentro da equipe.

Um anúncio oficial deverá chegar nas próximas horas.

O anúncio jogou no ar o futuro do campeão mundial de 2020 Mir e de Alex Rins.

O Motorsport.com apurou que todas as indicações são de que Mir se mudará para a Honda ao lado de Marc Márquez em 2022 para substituir Pol Espargaró. O futuro de Rins permanece muito incerto nesta fase.

