Com o mau tempo em Phillip Island, o treino de classificação da MotoGP teve que ser adiado para a manhã australiana. Alheio aos possíveis problemas, Maverick Viñales não tomou conhecimento de seus concorrentes e comandou a sessão praticamente do início ao fim.

O astro da Yamaha fechou seu melhor tempo com 1min28s492. Fabio Quartararo, que veio do Q1, junto com Andrea Iannone, foi o segundo colocado, a 0s551 do espanhol.

Marc Márquez, quase caiu em sua última tentativa, mas garantiu a primeira fila, na terceira posição.

Valentino Rossi, que completa 400 corridas na carreira, vai largar na quarta posição, confirmando a boa fase da Yamaha. Andrea Dovizioso será apenas o 10º no grid de logo mais.

Jorge Lorenzo continua seu calvário na MotoGP e foi apenas o nono colocado no Q1 e terá que se conformar em começar a corrida em 19º.

O treino também foi marcado pela queda de Mika Kallio, que foi ao chão na curva 1, ainda durante o Q1.

O GP da Austrália da MotoGP acontece à 1h deste domingo, horário de Brasília.

Grid de largada

Veja como ficou o grid de largada