Marc Márquez e Jorge Lorenzo protagonizaram um incidente no final do segundo treino livre da etapa da Austrália de MotoGP. Lorenzo estava lento na pista, quando o hexacampeão virava uma volta rápida e precisou manobrar para desviar do companheiro. O tricampeão disse após o fim da sessão que “poderia ter sido evitado”.

Logo depois da sessão, Lorenzo comentou seu desempenho ao longo do dia, destacando que se sentiu bem com a Honda, mas logo voltou suas atenções para o incidente.

“Poderia ter evitado o contato da minha parte, mas também pela dele”, disse o tricampeão. “Eu teria que ter olhado para trás e deixado ele passa, porém ele forçou muito por tentar fazer uma boa volta na última hora”.

Os companheiros de equipe conversaram na garagem da Honda e encerraram a discussão

“Entendo a versão dele, e garanto que ele não pensou em me tocar. Se tivesse deixado alguns centímetros de margem, não teria perdido mais do que alguns milésimos”, afirmou Lorenzo.

Outro lado

Márquez também adotou o tom moderado, mas o hexacampeão deixou claro quem foi o culpado pelo incidente em sua visão:

“Já conversei com ele e está tudo certo. Eu tenho minha opinião e ele tem a dele”, disse Márquez. “Não se pode rodar devagar no meio do traçado, embora ele evidentemente não o tenha feito de propósito, mas precisa ter cuidado”.

“São momentos quentes. É uma das coisas que temos que vigiar. Não devemos esquecer que há previsão de chuva para amanhã, e assim esta volta era uma espécie de classificação”, explicou o #93.

Veja imagens dos pilotos da Honda em Phillip Island:

Galeria Lista Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 3 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 4 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 5 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 6 / 17 Foto de: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 7 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 8 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 9 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 10 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 11 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 12 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 13 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 14 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 15 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 16 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 17 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

