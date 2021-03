MotoGP: Viñales é o mais rápido em dia de fratura de Álex Márquez

Espanhol da Yamaha de fábrica, Maverick Viñales foi o mais rápido do penúltimo dia da pré-temporada 2021 da MotoGP. Ele ficou à frente do ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, da Yamaha Petronas. Quem completou o top-3 foi Fabio Quartararo, companheiro do líder.

O francês terminou à frente de Francesco Bagnaia, piloto da Itália que correrá pela Ducati oficial em 2021. A quinta posição ficou com o espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia. Seu compatriota Joan Mir, vencedor da temporada 2020, foi o sexto com a Suzuki no Catar.

O atual campeão ficou à frente do companheiro Álex Rins, também da Espanha. A oitava colocação ficou com o italiano Valentino Rossi, vencedor de sete títulos que correrá pela Yamaha Petronas em 2021, após trocar de equipe com Quartararo.

O nono posto ficou com o francês Johann Zarco, da Pramac. O top-10 (veja tabela abaixo) foi completado pelo espanhol Pol Espargaró, novo piloto da Honda de fábrica. Seu companheiro e compatriota Marc Márquez não testou pois ainda se recupera de lesão no ombro.

Pos Piloto Moto Tempo Intervalo Voltas 1 Maverick Viñales Yamaha 1'53.244 58 2 Franco Morbidelli Yamaha 1'53.323 0.079 62 3 Fabio Quartararo Yamaha 1'53.398 0.154 52 4 Francesco Bagnaia Ducati 1'53.444 0.200 53 5 Aleix Espargaró Aprilia 1'53.640 0.396 56 6 Joan Mir Suzuki 1'53.827 0.583 37 7 Álex Rins Suzuki 1'53.860 0.616 44 8 Valentino Rossi Yamaha 1'53.993 0.749 52 9 Johann Zarco Ducati 1'54.056 0.812 71 10 Pol Espargaró Honda 1'54.103 0.859 6

Irmão do hexacampeão da MotoGP, o jovem Álex Márquez, também da Espanha, fraturou o pé nesta quinta-feira. O piloto, que foi 'rebaixado' da Honda oficial para a LCR em 2021, sofreu o quinto acidente em cinco dias de testes na pré-temporada até o momento.

Desta vez, o incidente de Álex ocorreu na curva 9, o que gerou uma breve bandeira vermelha. A leve fratura no pé acabou com o dia de atividades de Márquez. A situação do espanhol segue sob avaliação, de modo que sua participação no teste de sexta ainda é incerta.

