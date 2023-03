Carregar reprodutor de áudio

Pol Espargaró sofreu um grave acidente durante o GP de Portugal, estreia da temporada 2023 da MotoGP. O espanhol foi 'expelido' da sua moto na fase final do TL2, enquanto passava pela Curva 10 do Circuito Internacional do Algarve na sexta-feira passada.

Ele atingiu uma barreira de pneus que não estava protegida e sofreu fraturas na mandíbula e nas costas, além de trauma nos pulmões. Espargaró foi transportado de avião para o hospital na sexta-feira, antes de ser transferido para Barcelona, onde operou à fratura do maxilar.

Falando durante transmissão do TL1 do GP da Argentina nesta manhã, o chefe da Tech3, Hervé Poncharal, deu uma atualização positiva sobre a condição de Espargaró.

“Tenho notícias muito boas, porque claramente Pol está tão cheio de vida e com tanta vontade de voltar que se sentiu um pouco deprimido nos últimos dias estando sozinho em uma sala de terapia intensiva sem a possibilidade de sair da cama", começou.

“E quando você o conhece, deve ser doloroso. A boa notícia é que ele foi transferido para um quarto normal, sem mais cuidados intensivos, levantou-se e deu alguns passos. Ele está se sentindo bem e mandou para todos nós uma mensagem incrivelmente cheia de dedicação, com muito coração, [dizendo] ‘Vou tentar fazer de tudo para estar de volta o mais rápido possível."

“Além disso, ele estava feliz que Jonas Folger o está substituindo porque ele gosta dele e acha que é a melhor oportunidade. Ontem à noite estávamos preocupados com a moral de Pol e hoje é um dia completamente novo e um novo Pol. Não queremos falar sobre quanto tempo ele ficará fora de ação, porque sabemos que os pilotos às vezes nos surpreendem."

“Com certeza vai demorar um pouco, muitas corridas, mas tenho certeza que os médicos ficarão surpresos ao vê-lo voltar mais cedo do que estão prevendo no momento.”

Hervé Poncharal, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Poncharal acrescentou que o maior obstáculo para Espargaró neste momento é a fratura da vértebra, que vai demorar a cicatrizar.

“Ele teve uma fratura feia no maxilar,” acrescentou Poncharal. “Isso é doloroso porque foi operado, ele não pode falar e tem que comer com um canudo. Mas, isso não é nada realmente sério e é apenas um momento doloroso de se passar e não vai durar muito."

“O principal problema são as costas, então, para tranquilizar a todos, ele voltará a se mover, caminhar, correr e estar em condições de pilotar uma MotoGP muito em breve, esperamos. Mas leva tempo para curar as vértebras. Ele está de espartilho no momento, não consegue se mexer e isso vai demorar. Esta é a pior parte da lesão.”