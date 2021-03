A MotoGP realiza nesta semana a segunda parte de sua pré-temporada de 2021 no Catar, antes do primeiro GP, no dia 28, no próprio circuito de Losail. E em meio a uma grande movimentação na pista, uma pequena preocupação para a Honda: após uma queda, Álex Márquez, da LCR, sofreu uma pequena fratura no metacarpo do pé direito. Sua participação nas atividades desta sexta-feira, dia que encerra os testes, ainda está sob avaliação médica.

O irmão mais novo de Marc Márquez sofreu uma grande queda na saída da curva 9 durante o quarto de cinco dias da pré-temporada. Na sequência, ele recebeu uma carona de volta à sua garagem na Tech3 KTM de Iker Lecuona.

Após voltar aos boxes, Márquez foi levado ao hospital para passar pela bateria de exames obrigatórios, onde foi constatada a fratura de dois milímetros no quarto metacarpo do pé direito.

A LCR ainda não se manifestou para confirmar se Márquez será forçado a ficar de fora do último dia de testes da pré-temporada, nesta sexta (12). Ao que tudo indica, sua fratura não é grave a ponto de comprometer sua participação no GP do Catar, no final do mês.

O irmão de Álex, o hexacampeão Marc, segue afastado das pistas desde a sua fratura no úmero direito, sofrida após uma grave queda no GP da Espanha, etapa que abriu a temporada 2020 em julho no circuito de Jerez. Márquez afirmou que após a terceira cirurgia entrou no caminho certo da reabilitação.

No início da semana, a MotoGP divulgou a lista provisória de participantes do GP do Catar e o nome do hexacampeão consta entre os 22 pilotos, aumentando os rumores de que sua volta ao grid esteja próxima.

