MotoGP: Zarco bate Viñales e lidera dia em Portugal; Rossi cai

Piloto da Avintia Ducati na MotoGP, Johann Zarco foi o grande destaque da sexta-feira de treinos livres para o GP de Portugal e terminou o dia como o mais rápido na pista de Portimão, cravando o tempo de 1min39s417.

O francês superou o espanhol Maverick Viñales, que registrou 1min39s536 com a Yamaha oficial de fábrica. O top-3 foi completado por Aleix Espargaró, também da Espanha, que marcou 1min39s645 com a Aprilia.

Já o francês Fabio Quartararo foi o quarto com a Yamaha Petronas, a quase três décimos do líder. A quinta posição ficou com o sul-africano Brad Binder, da KTM. Recém-coroado campeão de 2020 da MotoGP, o espanhol Joan Mir foi o sexto com a Suzuki.

De saída da Ducati no fim da temporada e na iminência de tirar um ano sabático em 2021, o italiano Andrea Dovizioso foi o sétimo, à frente da KTM de Pol Espargaró. O espanhol, aliás, será o companheiro do compatriota Marc Márquez na Honda no próximo campeonato.

'Substituto' de 'Dovi' na Ducati, o australiano Jack Miller foi o nono com a cliente Pramac, enquanto o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli fechou o top-10 com a Petronas. O italiano Valentino Rossi, heptacampeão da MotoGP, foi só o 21º após queda com a Yamaha oficial.

Todos os melhores tempos do dia foram marcados no segundo treino livre. As notícias do GP de Portugal, que encerra a temporada 2020 da categoria rainha da motovelocidade mundial, você confere no Motorsport.com. Veja a tabela de tempos do TL2 abaixo: