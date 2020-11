Cal Crutchlow respondeu aos comentários de Jorge Lorenzo nas redes sociais, e disse que o talento e os títulos do espanhol na MotoGP “não significa que ele seja um grande piloto de testes.

O britânico vai deixar a carreira de piloto permanente na MotoGP depois do GP de Portugal deste fim de semana e vai se tornar piloto de testes da Yamaha.

O piloto da LCR que está de saída irá substituir o tricampeão mundial de MotoGP Jorge Lorenzo na função, que o espanhol assumiu depois de anunciar sua aposentadoria das corridas no ano passado. Mas, por causa da pandemia, Lorenzo só teve quatro dias com a Yamaha em 2020 e todos na moto de 2019.

Na sequência do anúncio da função de teste de Crutchlow com a Yamaha, Lorenzo respondeu a um comentário nas redes sociais dizendo que seria “como trocar ouro por bronze”.

Mas Crutchlow não se intimidou com esses comentários quando questionado na sexta-feira, respondendo: “Eu realmente não tenho nada a dizer a ele. Eu o respeito muito como piloto, pentacampeão mundial. Ele vai dizer muito que é pentacampeão mundial, mas é incrível como piloto e é muito, muito especial na moto.”

“Mas isso não significa que ele seja um grande piloto de testes. É simples assim. Acho que você tem que pegar algumas coisas que ele diz com uma pitada de sal e seguir em frente, então tenho certeza de que isso o afetou mais do que a mim.

“No final do dia, não chega e me incomodar. Estou feliz, estou feliz por ter coisas para fazer, tenho uma família, tenho felicidade, tenho amigos. Obviamente, ele está entediado em casa.”

Cal Crutchlow, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Crutchlow começou seu último fim de semana no GP de Portugal como piloto “titular” da MotoGP em 14º lugar nos tempos combinados depois dos treinos de sexta-feira, embora apenas meio segundo atrás do melhor ritmo de Johann Zarco. da Avintia.

O piloto da LCR é um dos poucos do grid com experiência em corridas no Algarve, tendo competido lá na época de World Supersport.

