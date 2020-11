A Suzuki quase fez a limpa na temporada da MotoGP em 2020. Após Joan Mir garantir o Mundial de Pilotos e fechar também o campeonato de equipes na última semana em Valência, a montadora japonesa chegou em Portugal com chances de terminar o ano com uma dobradinha de pilotos e o troféu de Construtores. Mas o resultado final do GP ficou longe do esperado.

Enquanto Miguel Oliveira dominou a prova com a KTM, vencendo de ponta a ponta após sair da pole e fazendo a volta mais rápida, a Suzuki sofreu no domingo em Portimão, com o 15º lugar de Álex Rins sendo o melhor resultado da montadora no dia, devido ao abandono de Mir.

Com isso, entre os pilotos, o vice-campeonato ficou com Franco Morbidelli, que terminou como o melhor piloto da Yamaha, apesar de ser o único a correr com uma M1 de 2019. Já Rins teve que se contentar com o terceiro lugar.

Confira a classificação final entre os pilotos:

Entre as equipes, o único ponto conquistado pela Suzuki não fez diferença porque o campeonato já estava decidido a seu favor, mas a luta pelo segundo lugar chegou a Portugal em aberto entre a Petronas Yamaha e a KTM. Mas a boa performance de Morbidelli, que terminou em terceiro, foi suficiente para manter a dianteira.

Confira a classificação final entre equipes:

Já no campeonato de construtores, a Suzuki teve o seu maior tropeço. A montadora japonesa chegou a Portugal empatada com a Ducati na liderança, com 201 pontos para cada. Mas a performance ruim de Rins e Mir deixaram a Suzuki não apenas sem título como também sem o segundo lugar, terminando dois pontos atrás da Yamaha, que foi punida há algumas semanas, perdendo o que havia conquistado na rodada dupla de Jerez devido a uma irregularidade nos motores.

Confira a classificação final entre as construtoras:

Posição Equipes Pontos 1 Ducati 221 16 10 16 25 20 20 8 11 25 9 11 10 20 20 2 Yamaha 204 - - 20 11 7 25 25 25 7 13 25 5 25 16 3 Suzuki 202 - 11 13 20 13 16 20 20 5 25 20 25 13 1 4 KTM 200 10 9 25 13 25 6 16 5 16 5 13 16 16 25 5 Honda 144 6 13 8 10 9 7 10 9 20 20 5 3 13 11 6 Aprilia 51 1 4 6 5 4 3 3 4 2 3 1 - 7 8

